Bakan Soylu: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

https://t.co/U9jL1DKok5 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 9, 2022

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Sayın Bakanım, kıymetli büyükelçiler aslında orta yaşta olan bizim gibiler 21. yüzyılın tarifini hiç böyle yapmamışlardı. Bir AB heyecanı tüm dünyayı sarmıştı. Eğer olabilirse Doğu-Batı arasındaki farklar eriyip gidecekti. Önümüzde 4 tane büyük problem var. Küresel aktörlerin yetişemediği ve iflas ettiği 4 problem. Pandemi süreci ve etkileri, Göç, enerji krizi, dördüncüsü ekonomi.

REKLAM

Pandemi sürecini gördük. Elindeki aşıyı paylaşamayanları, çaresiz DSÖ'yle karşı karşıya kaldık. Başka ülkelerin maskelerine el koymak zorunda kalan ülkelerle karşı karşıya kaldık.

İki Göç meselesi... Ülkemizde 400 bin sığınmacı mülteci var. Her gün Afganistan, Pakistan sınırını konuşuyoruz. Batı meseleyi göç meselesi olarak görmüyor, sınır güvenliği olarak görüyor. -Mış gibi politika üretiyor. Meselesi Yunanistan-Türkiye arasındaki sınırlara sıkıştıran bir dünya tablosuyla karlı karşıyayız.

Üçüncü problem enerji problemi... Vanalar kısıldığında ne olacak? Dördüncüsü ekonomik süreçler. Üretim sistemleri değişiyor. Göç meselesi bitmeyecektir, farklı süreçlere evrilecektir. Ne Afganistan düzelecek ne de Pakistan. Ne Suriye'deki iç savaş bitecek? Çözüm ortaya konulmadıkça bu paradoks daha da kilit haline gelecek.

REKLAM

Yasa dışı bahis kumar büyün dünyanın sorunu. Uyuşturucu sorunu da büyük bir sorundur. Türkiye'de 1 buçuk 2 ton yakalandığında Türkiye'yi narko devlet ilan etme anlayışını ortaya koyuyorlar. Avrupa'da narko şoklar açmaya başladılar.

Bakan Akar'ın da az önce ifade ettiği gibi terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir.

Cemevleri ile ilgili 5 bin 600 talebi karşıladık.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİRBİRİYLE İLETİŞİM KURAMAZ HALE GETİRDİK"

Terör örgütünü birbiriyle iletişim kuramaz hale getirdik. Dışarıdan gelen terörist sayısı 2008'de 408, 2022'de 46.

Göçe yönelik 1105 km duvarımız var şu anda. Bu yıl sonu itibarıyla yapmamız gereken duvarları da bitirmiş olacağız. Optik kuleler, aynı zamanda ışıklandırmalar yapıyoruz. Bir taraftan kaçak göçü bir taraftan da terör örgütünü engellemeye çalışıyoruz.

REKLAM

Türkiye'nin şehirlerinde ve kırsalında eylem yapamadıkları için bir talimat verdiler. "Bizden haber almadan eylem yapabilirsiniz" dediler. Bunu YPS aracıyla yapmaya çalıştılar.

Özellikle Suriye kesiminde hem ABD'nin ve Avrupa'nın desteğiyle terör örgütü varlığını sürdürmeye çalışacak. Biz ne yapacağız? Türkiye sınırına bağlı olan kesimleri kapatacağız. İçerde ne yapacağız? Girilmeyen her yere girmeye çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar. Batman'da çıkardılar dün gece. 2'si etkisiz hale getirildi, birisi turuncu kategoride.

Şu ana kadar şunu söylemek isterim; girilmeyen her yere girmeye çalışıyor, her yerde üst bölgesi yapmaya çalışıyor, her yerde terör örgütüne nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Geçen hafta vatandaşlarımızla birlikte Cudi’deydik. Terör örgütünün 1500-2 bin teröristinin istediğini yapabildiği, oradan her yeri baskı altına aldığı Cudi’de hakikaten bir şenlik içerisindeydik. Bu işler kolay değil. Terörle mücadele ve teröristle mücadelede bu konuyu hemen bir noktaya taşıyabilmenin de kolay olmadığını söylemek isterim.