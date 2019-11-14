Gündem Bakan Soyludan Rabia Naz açıklaması Bu meseleyi kapatabilecek Türkiyede bir güç yok
İSTANBUL

Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok

İçişleri Bakanı Soylu, Rabia Naz'ın ölümü hakkında Gazeteci Cüneyt Özdemir'i arayarak, Türkiye'de hiçbir gücün bu olayın üstünü kapatamayacağını ifade ederek olayın an be an takibinde olduğunun altını çizdi.

Konuşmayla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sıksık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış" dedi.

Özdemir'in paylaşımlarından kısa bir süre sonra ise Soylu kendi hesabından açıklama yaparak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Gazeteci Cüneyt Özdemir Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş olan Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

"Türkiye’de hiçbir güç bunu kapatamaz"

Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Özdemir, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Rabia Naz cinayeti ile ilgili konuştuk. ‘Türkiye’de hiçbir GÜÇ bunu kapatamaz’ dedi. Kendisine yaşananların ‘hayatın akışına’ uygun olmadığını söyledim. ‘An be an takibindeyim’ dedi. Umut vericiydi.. Gazeteciler ve baba umarım serbest kalır!" ifadelerini kullandı.

Özdemir: Bakan Soylu ile Rabia Naz'ın babası sıksık konuşuyormuş

Cüneyt Özdemir

Bakan ile arasındaki konuşmayla ilgili de bir paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sıksık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış. Olayın yaşandığı kasabaya gitmeyi düşünüyorum" dedi.

Özdemir'in paylaşımlarından kısa bir süre sonra Bakan Soylu'da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir’i aradım.

TBMM Araştırma Komisyonu’nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesisinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim.

Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum.

Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor.

Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum.

Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.

Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur.

Hukuk doğrusunu yapmaktadır.

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