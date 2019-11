Bakan Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok İçişleri Bakanı Soylu, Rabia Naz'ın ölümü hakkında Gazeteci Cüneyt Özdemir'i arayarak, Türkiye'de hiçbir gücün bu olayın üstünü kapatamayacağını ifade ederek olayın an be an takibinde olduğunun altını çizdi.



Konuşmayla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sıksık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış" dedi.



Özdemir'in paylaşımlarından kısa bir süre sonra ise Soylu kendi hesabından açıklama yaparak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Kasım 2019, 21:54 Son Güncelleme: 14 Kasım 2019, 22:44 Yeni Şafak