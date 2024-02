Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek

"Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olaya ilişkin açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırıldığını ve davanın yeniden görüleceğini ifade ederek, "Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

