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Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görüleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olaya ilişkin açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırıldığını ifade etti. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Semih Bozkuş
01:05 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak.
Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak.

İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kaldırıldı.

Cani hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı

Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.

Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti.

Dava yeniden görülecek

Ancak söz konusu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırıldı.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

"Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olaya ilişkin açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırıldığını ve davanın yeniden görüleceğini ifade ederek, "Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir.

Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz."




#Kedi Katili
#Eros
#Başakşehir
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
44 dakika önce
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