Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: 67 maddeden oluşan bir taslak söz konusu

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un değerlendirmelerinin satır başları şöyle:

İsrail'in savaş suçları

İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal etmiştir. İnsanları Gazze'de katliama maruz bırakıyor. Burada savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulünde.





İsrail hakkında açılan soruşturma da ellerinde. Katliamı gerçekleştiren İsrail'in binlerce toplanan delil var. 2019'dan bu yana soruşturmanın uzaması manidar. Katliamda ortaya çıkan deliller de aşikâr. BM'ye üye olan birçok ülkede suç duyurusunda bulundu. Türkiye'den de suç duyuruları gerçekleşti. Orada bebek katliamı yapılıyor. Bebeklerin katledildiği bir dünyadan barıştan söz etmek mümkün değil.





Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazası

Son çıkan görüntülere baktığımızda. Vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir.





Yargı reformu çalışmaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok kapsamlı bir yargı paketi hazırladıklarını ve çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Bakan Tunç, 67 maddelik paketin içinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen konuların da olduğunu ifade etti. Tunç, paketle ilgili çalışmanın Aralık ayı içinde bitirileceğini ve Ocak ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yargı paketi ile çalışmaların Beştepe'de şekillendiğini belirten Tunç, en kısa sürede de Meclis’te grupta görüşüleceğini ifade etti.





Bakan Tunç ayrıca "Milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onların. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek. Yani 1 ay en azından ceza evinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 - 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır" diye ekledi.





Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü'nün Osman Kavala'yı ziyaretine yönelik de açıklamada bulunan Bakan Tunç "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz" dedi.















