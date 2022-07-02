Bakan Varank'tan 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere yanıt: Lafla değil icraatla cevap veriyoruz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Varank, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak istemediğini iddia edenlere icraatla cevap verdiklerini belirterek, "Ülkemizde malum bir grup Türkiye'de hiç fabrika kurulmuyor hatta olanlar da kapanıyor, diye ısrarla bir dezenformasyon yürütüyor. Bunlar adeta kendilerine paralel bir dünya kurmuşlar, orada yaşayıp sağa sola laf yetiştiriyorlar. Ülkenin gerçeklerini, sanayicimizin emeğini, emekçimizin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar. Biz ısrarla 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere lafla değil icraatla cevap veriyoruz.

İşte açılışını yaptığımız bu fabrika, yalana verilmiş en güçlü cevaplardan biri. Biz bunu söylediğimizde, sürekli eleştirmeyi marifet sanan insanlar, manipülasyonlarını cahillikle perçinleyip bize 'Bu yatırımlar belki yapılıyor olabilir ama bunları özel sektör yapıyor. Siz neden sürekli özel sektörün yatırımlarıyla övünüyorsunuz' diyorlar. Zannediyorlar ki bu yatırımlar öyle kendi kendilerine oluyor. Devletin teşvikleri, desteği, kredileri, yönlendirmeleri olmasa bu yatırımlar hayata geçirilebilir mi? Biz sanayicimiz yatırım yapabilsin, üretim yapabilsin, diye organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri kuruyoruz. Yatırımlara KDV istisnasından vergi indirimine, arsa tahsisinden sigorta primi desteğine kadar birçok teşvik sağlıyoruz" diye konuştu.

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'ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARIYLA ÖVÜNMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin Yerli Otomobili Projesi TOGG piyasaya çıkmadan önce 81 ilde toplam 1500 hızlı şarj istasyonu kurulacağını kaydeden Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Otomobili Projesi bizim yönlendirmelerimiz ve desteklerimiz sayesinde şu anda Bursa'da hayata geçiriliyor. Gemlik'te fabrikanın inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor, inşallah yıl sonundan önce biz seri üretim araçlarımızın üretildiğini görebileceğiz. Dünyada trend elektrikli araçlarda, biz yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör tarafından hayata geçirilecek şarj istasyonları konusunda da öncülük ediyoruz. Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon TL bütçeli şarj istasyonları destek programına çağrımızı yapmıştık.

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Ülkemizde yüksek hızlı şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için başlattığımız programımızın çağrısını sonuçlandırdık. 200'den fazla firmamızın başvurduğu bu programla bir yılda 1 milyar TL'ye yakın şarj istasyonu yatırımı inşallah devreye alınacak. Böylelikle Türkiye'nin otomobili piyasaya çıkmadan önce 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınacak. Bütün bunlarda, işlerde devletin payı yok diyebilir miyiz? Bunlar özel sektör yatırımı; devletle bunların ne ilgisi var, diyebilir miyiz? Üretimden anlamıyorsanız, üretim cahiliyseniz devletle bunların ilgisi yok, diyebilirsiniz ama biz özel sektörün yatırımlarıyla övünmeye devam edeceğiz."

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine dikkat çeken Varank, "Birileri ülkemizde sürekli yabancı yatırımcıyı korkutmaya çalışıyor ama biz buna rağmen tüm dünyadan yatırımcılar için ülkemizin bir güvenli liman olduğunu belirtiyoruz ve bu güvenli limanı her yerde pazarlamaya çalışıyoruz. Onların söylediği gibi bırakın ülkemizden yabancı sermaye kaçışını, aksine dünyanın en büyük şirketleri şu anda Türkiye'de yatırım yapabilmek için kapımızı çalıyor. Türkiye'nin bu noktadaki avantajları ortadadır" diye konuştu.

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BAKAN KİRİŞCİ: DİLEĞİMİZ YATIRIMLARIN DEVAM ETMESİ

Dünyada gıda ve tarıma olan ilginin artmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise "Dileğimiz, arzumuz, temennimiz; bu yatırımların benzerlerinin yine Nestle'nin grup şirketleri tarafından Türkiye'de yapılmaya devam edilmesidir. Ben bir noktanın daha altını çizmek istiyorum çünkü biz tarım sektörü olarak uzun yıllar ihmal edilmişliğin hep ezikliğini yaşadık ama önce pandemiyle daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşıyla bir anda kendi ülkemizde ve dünya genelinde tabir yerindeyse manşete oturduk. Artık herkes tarımın ve tarımdan dolayı da gıda sektörünün stratejik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, buraların mutlak surette desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eder hale geldi. Biz sektör olarak bundan son derece mutluyuz" dedi.

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