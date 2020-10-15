Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakanlık duyurdu Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
POLİTİKA

Bakanlık duyurdu: Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde “Yıldırım-13 Bestler Dereler” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi

  • Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel, 161 operasyonel tim görev almakta.


İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu ile iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu ile iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sonbahar-kış operasyonları başladı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sonbahar-kış operasyonları başladı

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye büyük operasyona hazırlanıyoruz
OYNAT 00:55
İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye büyük operasyona hazırlanıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, HDP'lilerin yürüyüş yapma planlarına ilişkin 'Sizi yürüten adam değildir' açıklamasında bulundu. Ayrıca FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, 'FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede' şeklinde konuştu.


Abone Ol Google News
Kıbrıs Fatihi: Lala Mustafa Paşa

Kıbrıs Fatihi:
Lala Mustafa Paşa

​Tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı.
Büyükçekmeceye ayı indi

Büyükçekmece'ye ayı indi

​İki gün içinde ayrı noktalarda görüldü, vatandaş tedirgin.
Azerbaycan halkı Kızılayın gönderdiği TIRı görünce arabalarını park edip selam durdu

2 GB hediye

2 GB hediye

​'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi, bakan projeyi anlattı.

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.