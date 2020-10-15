Bakanlık duyurdu: Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde “Yıldırım-13 Bestler Dereler” Operasyonu başlatıldı.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi

Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel, 161 operasyonel tim görev almakta.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu ile iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sonbahar-kış operasyonları başladı

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OYNAT 00:55 İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'ye büyük operasyona hazırlanıyoruz İçişleri Bakanı Soylu, HDP'lilerin yürüyüş yapma planlarına ilişkin 'Sizi yürüten adam değildir' açıklamasında bulundu. Ayrıca FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, 'FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



