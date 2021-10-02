Gündem Balık çiftliğindeki havuzlara yük gemisi çarptı 750 bin balık denize kaçtı
MUĞLA

Balık çiftliğindeki havuzlara yük gemisi çarptı: 750 bin balık denize kaçtı

Muğla'nın Güllük Körfezi'nde denizde ilginç bir kaza meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. Kaza sonrası birinin parçalandığı, ikisinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı. Şirket yetkilileri, zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Balık çiftliğindeki havuzlara yük gemisi çarptı: 750 bin balık denize kaçtı
Foto/arşiv

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü.

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı

Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı

Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var'' dedi.

Kaza sonrası havuzlardan yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı
Kaza sonrası havuzlardan yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" dedi.

Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür: Tüm dünyayı böyle dolaşacağım
FOTOĞRAF 13
Title
Diyarbakır’da yaşayan uluslararası nakliyat firması sahibi Abdurrahman ve ev hanımı Hayriye Alkış çiftinin kızları Rengin’e 8 yaşındayken akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bir süre Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi gören Rengin, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Adana Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Aile, kızlarının tedavisi için ise Adana’ya taşındı.
Title
Rengin, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ile Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen’in kontrolünde tedaviye başladı. 8 yaşındayken kemoterapi alan Rengin’in vücudu enfeksiyon kaptı ve 45 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra durumu iyiye giden Rengin, hastaneden taburcu edildi ancak 8 yıl boyunca tedavisi devam etti.
Title
Rengin, 16 yaşına geldiğinde akut miyeloid lösemi hastalığından kurtuldu.
Title
Baba Abdurrahman Alkış ise doktorlara teşekkür etmek için 54 SL 813 plakalı tırının dorsesinin bir yüzüne ‘Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler’ diğer yüzüne ise ‘Siz de kök hücre bağışlayın. Lösemili çocuklar hayat bulsun’ yazdırdı.
Title
İngilizce ve Türkçe yazdırdığı yazıyla bugün Adana Acıbadem Hastanesi’nin önüne gelen baba, kızı ve eşiyle birlikte doktorlar başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Title
Doktor olup kendisi gibi lösemili çocuklara şifa dağıtmak istediğini söyleyen Rengin Alkış, “8 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Çok küçüktüm, çok zordu ama iyiyim şu anda. Babam bunu bütün çocukların sesini duyurmak için yaptı. Bu yazıyı yazdıracağını söyleyince çok şaşırdım ama sonra bu fikri çok beğendim. Görenler şaşırıyor, önünde fotoğraf çektiriyor. Bütün lösemili çocuklar yılmasın, onlar da başaracaklar. Doktor olup hasta çocukları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu.
Title
Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise Rengin Alkış’ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Şaşmaz, babanın yazdırdığı yazıdan da çok etkilendiğini söyleyerek, “Rengin, hayatta olabilecek en kötü hastalığı atlattı. Akut miyeloid lösemi bir kan kanseri türü ve lösemilerin en ağırı. Bu hastalık çok zor. Tedavi süreci zor, tedaviyi atlatabilmek ve Rengin olabilmek gerçekten çok zor. Rengin’in tedavisinin ilk aşamalarında sorun yaşamadık ama kemoterapi sonrasında ciddi bir enfeksiyon geçirdi. Şu anda ama çok iyi durumda. Normal bir çocuktan farklı değil. İnşallah o da doktor olacak. Gerçekten ben hayatımda böyle bir teşekkür görmedim. İnanın beni çok mutlu etti. Belki çok yorucu bir işimiz var, kolay değil ama böyle bir şey görmek benim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
Title
ngilizce ve Türkçe yazılan yazıyla tüm dünyayı dolaşacağını söyleyen baba Abdurrahman Alkış ise şunları söyledi: “Bu yazıları tır yolda giderken birileri okur, akşam eşine dostuna söyler. Lösemi hastalıklarının tedavi edilebilir olduğu gerçeğini görecekler. Ben de kızımla beraber bugünden itibaren sosyal sorumluluk projesi başlatıyorum. Lösemi ailelere yardım etmek, umut vermek amacıyla bu projeyi başlattım. Kök hücre bağışlanması çok önemli. Benim kızım ihtiyaç duymadı ama bazı ailelerin çocukları kök hücre bağışıyla hayatta kalabilirler. Tüm toplumdan benim ricam kök hücre bağışı yapılması.”
Title
Konuşmaların ardından Alkış ailesi tıra binerek hastaneden ayrıldı.
Title
Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Title
Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Title
Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Title
Kızı lösemiden kurtulan baba, doktorlara böyle teşekkür etti
Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür: Tüm dünyayı böyle dolaşacağım
Adana'da 8 yıldır tedavi gördüğü lösemiden kurtulan 16 yaşındaki Rengin'in babası, tır dorsesine yazdırdığı yazıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İngilizce ve Türkçe yazılan yazıyla tüm dünyayı dolaşacağını söyleyen baba, herkesi kök hücre bağışına davet etti.

Çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi: 10'dan fazla araca çarptı
FOTOĞRAF 11
Title
İlginç olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıkları öğrenilen iki şahıs, bir kurumun park halindeki kamyonu ile hafif ticari aracını çalmak istedi. Park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı çalan şahıslar demir kapıya doğru ilerledi. Kamyonu çalarak demir kapıyı deviren şahıs, şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi.
Title
Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediği esnada cadde üzerinde bulunan ağaçları da deviren ve istikametindeki 10’dan fazla araca çarparak zarar veren şahıs, Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşakta polis ekiplerince durdurularak yakalandı.
Title
Şehir merkezinde adeta terör estiren şahıs gözaltına alınırken, çalmak istediği hafif ticari araç ile demir kapı üzerinde asılı kalan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Title
Öte yandan, Kocaeli’nden, cemiyet için Sakarya’ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü Servet Ak, “Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı” dedi.
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Title
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi: 10'dan fazla araca çarptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol aldıktan sonra çaldığı kamyon ile 10'dan fazla araca çarparak, yol kenarındaki ağaçları da deviren şahıs şehir merkezini savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
Title
Kaza saat 00.00’da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu. 3 kişi feci şekilde can verdi
Title
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1’i olan Aydın Akça’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Title
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Title
Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı.
Title
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerindeki cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Title
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Title
Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular
Gaziosmanpaşa'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişi hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan üç kişiye aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen bir kişi olay yerinde, iki kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.