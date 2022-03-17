​Altıeylül ramazana hazırlanıyor.

Salgın öncesi de devam eden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları salgın sonrası toplum sağlığı göz önünde bulundurularak sıklaştırılmıştı. Yürütülen faaliyetler kapsamında merkez 54 ve kırsal 114 olmak üzere toplam 168 cami ile 13 Cemevi’nin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde düzenli olarak devam ettiriliyor.

“Çalışmalarımızı Titizlikle Sürdürmeye Devam Edeceğiz”

Ramazan Ayı öncesi belirli periyotlarla kapsamlı bir şekilde yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Covid-19 salgını başladığı günden bu yana aldığımız önlemlerle vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Özellikle de bulaş riskinin yoğun olduğu toplu kullanım alanları başta olmak üzere sorumluluk bölgemizde bulunan her yere imkânlar dâhilinde ulaşmaya çalışıyoruz. Ramazan Ayı öncesi sıklaştırdığımız temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.

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Berat Kandili öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz de vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda ibadetlerini eda edebilmeleri için çalışıyorlar. Rabbimden temennim odur ki bizleri bir araya getiren böyle mübarek gecelerde ve aylarda birliğimizi daim etsin; sağlık ve huzur içerisinde bir ömür sürmeyi hepimize nasip etsin inşallah” dedi.