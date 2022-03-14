​Ödüllü filmin Türkiye galası Altıeylül’de.

Altıeylül Belediyesi düzenlediği Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’nin hemen ardından yine uluslararası arenada çeşitli ödüllere layık görülen Lost Lifes (Kaybolan Hayatlar) isimli uzun metrajlı filmin Türkiye galasına ev sahipliği yaparak bir başarıya daha imza attı.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen filmin galasına katılan sinemaseverler, uluslararası mecrada ödüller almış bir filmi Altıeylül’de izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek düzenlemiş oldukları kültür-sanat etkinliklerinden dolayı da Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkürlerini ilettiler.