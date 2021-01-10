Gündem Balıkesir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Balıkesir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

  • Zanlıların Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Muş'ta olduğunu tespit eden ekipler, bu şehirlerde belirlenen 12 adreste sabaha karşı arama yaptı.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde, 3 bin 405 uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 42 fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sini gözaltına alan ekipler, diğer 3 kişiyi de yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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