Balıkesir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: Yedi gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifade beyanları, ankesör kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru, sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunduğu tespit edilen 10 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli olarak, Ankara ve Bursa ile beraber olmak üzere 3 ilde toplam 11 adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 7 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin araştırma görevlisi, 1’inin ziraat mühendisi, 2’sinin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeni, 2’sinin infaz koruma memuru, 1’inin esnaf, 1’inin askeri fabrika işçisi, 1’inin özel sektör çalışanı, 1’inin eski müzahir kurum çalışanı olduğu tespit edildi.
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 23 Haziran saat 23.00 sıralarında bir suçtan aranan şahsı gözaltına aldı. Şahıs, ertesi gün adliyeye sevk edilmek üzere nezarethaneye konuldu. Şahsın gözaltında olduğunu öğrenen arkadaşları A.S. ve Y.B., ona yemek getirdiklerini söyledi.
Gözaltındaki şahıslara kumanya verildiğini ve dışarıdan yiyecek ile içecek kabul edilmediğinin söylenilmesine rağmen şahıslar, getirdikleri yiyeceğin gözaltındaki arkadaşlarına teslim edilmesinde ısrar etti.
Bu ısrar sebebiyle şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, üst aramalarını yaptı. Şahısların tedirgin olduklarının görülmesi üzerine getirdikleri çiğ köfte dürüm polis ekipleri tarafından kontrol edildi.
Yapılan incelemede çiğ köfte içerisinde sarılı vaziyette ve şeffaf poşet içerisinde 2 adet kırmızı beyaz renkte uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hapların sorulması üzerine ise Y.B. isimli şahıs, dürümü Feriköy bölgesinde bir çiğ köfteciden aldıklarını ve aldıktan sonra içerisine hapı kendilerinin koyduğunu söyledi.Savcılık tarafından serbest bırakıldılar
Bu şekilde çiğ köfteyi alıp A.S. ile birlikte emniyette gözaltında bulunan arkadaşlarına getirdiklerini itiraf etmeleri üzerine iki şahıs gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyette “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık makamına getirilen iki şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdiler: Çiğ köfte dürümün içerisinden uyuşturucu çıktı
Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri aranması olan bir şahsı gözaltına alarak nezarethaneye koydu. Arkadaşları ise bağımlı olan şahsa çiğ köfte dürüm içerisinde uyuşturucu hap ulaştırmak istedi. Polisin dikkati sonrası yapılan incelemede dürüm içerisine gizlenmiş iki adet hap ele geçirildi.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.
Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli umut mesajları gönderdiği tespit edildi.
Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda terör örgütü PKKKCK propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.
Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.