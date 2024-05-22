|
Gündem

Balıkesir Üniversitesi Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyesi oldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısında TÜRKÜNİB Üyeliğine seçildi.

17:48 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:50 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Balıkesir Üniversitesi de oybirliğiyle ile TÜRKÜNİB’in yeni üyeleri arasında yerini aldı.
Balıkesir Üniversitesi de oybirliğiyle ile TÜRKÜNİB’in yeni üyeleri arasında yerini aldı.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü’de gerçekleştirilen TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısına, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. Balıkesir Üniversitesi de oybirliğiyle ile TÜRKÜNİB’in yeni üyeleri arasında yerini aldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesinin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğine üye olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederken, “Üniversitemizin uluslararasılaşma hamlelerinden birisini daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkılarından dolayı başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamız olmak üzere YÖK Üyelerimize, Üye Üniversite Rektörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türkiye’den üyeliğe seçilen üniversiteleri de kutlayarak, hayırlı olmasını diledi.

#Balıkesir Üniversitesi
#BAÜN
#Türk Devletleri Teşkilatı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?