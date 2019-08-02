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BALİKESİR

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
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Balıkesir'deki feci yangında 5 kişi yanarak can verdi

Olayın meydana geldiği Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisine gelen Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Yangının saat 13.15'te başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

  • "Yolcularımızdan ne yazık ki 5 tanesi hayatını kaybetti. İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 tane yolcu var, 1'i ağır o da Atatürk Şehir Hastanesinde. Yangına neyin neden olduğu henüz netleşmedi, itfaiye raporu henüz oluşmadı, teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten bu bir kaza değil yangın, otobüsün içinden başlayan bir yangın. Yaralılarımıza şifa diliyorum."

Yolun ulaşıma açıldığını aktaran Yazıcı, kahve makinesinden yangının çıktığı yönündeki iddialar konusundaki soruya ise, "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi, o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var. 17 yolcumuzun Gökçeyazı Karakolunda bilgilerine başvuruldu, sürücü de burada şu anda." şeklinde cevap verdi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:56
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yangın çıktı. Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerinde otobüs içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına polis ekipleri,112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan 5'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.


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