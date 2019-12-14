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BALİKESİR

Balıkesir'deki üniversiteli gençlerden alkışlanacak proje: İhtiyaç sahibi ailelerin umudu oldular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında esnaftan temin ettikleri 100 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Üniversiteli gençler, hazırladıkları yardım kolilerini dağıttılar.
Üniversiteli gençler, hazırladıkları yardım kolilerini dağıttılar.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde ‘Takım çalışması’ dersinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, 'Bu Kolide Umut Var' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu. Bankacılık ve Finans Bölümü'nde okuyan 7 öğrenci, yöredeki esnaftan temin ettikleri erzak kolilerini 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırarak büyük takdir topladı.

DHA
Üniversiteli gençler esnaftan temin ettikleri erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

100 koli dağıtıldı


Projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatan üniversite öğrencisi Ece Nur Sarıoğlu, "Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Hocamızın ‘Takım çalışması’ dersinde, 'Bu Kolide Umut Var' adlı projeyi yürütüyoruz. 7 kişiyiz ve bu görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf bize yardımcı oluyor. Destekleri için teşekkür ediyoruz. İnsanlara erzak kolileri hazırlıyoruz. Şu ana kadar 100 koli hazırladık. Her birini köylere dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.
Üniversite öğrencisi Hande Nur Kırantı, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileriyiz. İlban Hocamızın öğrencileri olarak geleceğe iz bırakıyoruz. 100 tane koli hazırladık. Gencinden yaşlısına birçok ihtiyaçlıya ulaştırdık. İnşallah, bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
Büşra Nur Basaç ise, “Biz bu projeyle ilgili olarak bir çok yerden destek aldık. Bunu devam ettireceğiz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Bölgede yardıma muhtaç olan insanlardan tutun da çevreyle ilgile çok noktada dokunuşlar sağlıyor öğrencilerimiz. Bölgede bu noktada öğrencilere önemli katkılar sağlayan iş adamlarımız var. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile güzel bir sinerji oluşturduk. Bu şekilde hem öğrencilerimizle, hem takım ruhunu aşılama ve aynı zamanda da faydalı bireyler olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

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