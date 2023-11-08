Balıkesirli gençler AB fırsatlarından faydalanıyor

Karesi Belediyesi, Balıkesir ili sınırları içerisindeki Eurodesk Temas Noktası olarak, Erasmus+ Programının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi için düzenlemiş olduğu “Time to Move “, Eurodesk Ağı etkinliği kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, Karesi Belediyesi tarafından yürütülen yerel ve uluslararası projeler hakkında katılımcı gençlere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Tıme to move (harekete geçme vakti )Etkinliği hakkında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; “Gençlerle ilgili yürütülen her faaliyet bizim için çok değerli. Bilindiği gibi Avrupa’da her yıl Ekim ayında düzenlenen “Time to Move” (harekete geçme vakti ) etkinlikleri kapsamında bizde Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktası olarak gençlerimize yönelik bilgilendirme ve Avrupa birliği fırsatlarından nasıl faydalanabilecekleri konusunda geniş bir ağ kurduk. Karesi Belediyesi olarak çok farklı alanlarda projeler yürütüyoruz. Bu projelerden gençlerimizin azami derecede faydalanmasını istiyorum. Bundan sonra top artık gençlerde. Biz belediye olarak gençlerin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.