Balıkesirli gençler AB fırsatlarından faydalanıyor

Tıme to move (harekete geçme vakti )Etkinliği hakkında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; “Gençlerle ilgili yürütülen her faaliyet bizim için çok değerli. Bilindiği gibi Avrupa’da her yıl Ekim ayında düzenlenen “Time to Move” (harekete geçme vakti ) etkinlikleri kapsamında bizde Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktası olarak gençlerimize yönelik bilgilendirme ve Avrupa birliği fırsatlarından nasıl faydalanabilecekleri konusunda geniş bir ağ kurduk. Karesi Belediyesi olarak çok farklı alanlarda projeler yürütüyoruz. Bu projelerden gençlerimizin azami derecede faydalanmasını istiyorum. Bundan sonra top artık gençlerde. Biz belediye olarak gençlerin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.