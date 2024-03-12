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Balkona koyduğu kömür sobası üç evi yaktı

Bolu'da yaşlı çiftin balkona koyduğu kömür sobası yangına sebep oldu. Üç ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11:33 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:34 - 12/03/2024 Salı
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bolu'da sobadan çıkarıldıktan sonra balkona konulan kovadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında iki ev zarar gördü.


Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'taki Bülent Şahin'in tek katlı ahşap evinde bugün saat 08.30 sıralarında sobadan çıkarıldıktan sonra balkona koyulan kovadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark edenler, itfaiyeye haber verdi.


Bu sırada yangın, bitişikteki Adem Taşdemir'in tek katlı evine de sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Adem ve Nimet Taşdemir çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.


Yangın nedeniyle 2 ev de zarar görürken soruşturma başlatıldı.



#Bolu
#yangın
#emniyet
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