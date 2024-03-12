Balkona koyduğu kömür sobası üç evi yaktı

Bu sırada yangın, bitişikteki Adem Taşdemir'in tek katlı evine de sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Adem ve Nimet Taşdemir çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.