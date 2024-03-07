Bandırma Entegre Su Projesi’nin yüzde 44’ü tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde Entegre Su Projesi’nin yapımına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve gelir gelmez projelerini hazırlatarak başlattığı çalışmalar kapsamında; 3 bin 500 metre terfi ve deşarj hattı ile 24.533 m3/gün ve 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım prosesine sahip, atıksu arıtma tesisi yapımın yüzde 44’ü tamamlandı.

İlçede derin deşarjı ortadan kaldırarak Bandırma Körfezi’ni daha sağlıklı bir hale getirecek olan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlayacak. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte Bandırma Körfezi, eski ihtişamlı ve temiz günlerine geri dönecek. Yüzde 84’ü Avrupa Komisyonu, yüzde 6,4’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olan Entegre Su Projesi’nin; geriye kalan yüzde 9,6’lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.