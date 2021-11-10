Bankacılığı bıraktı baba mesleğine döndü: Kravat ve takım elbiseyle gezemedim bu iş ruhumuza işlemiş

10 yaşından itibaren babası Vahit Somtaş'ın balıkçı dükkanında çıraklık yaparak büyüyen Burak Somtaş 2014 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nü 3'üncülükle bitirdi. Mezun olduktan sonra özel bir bankada işe başlayan Somtaş, önce gişe memuru, daha sonra ise bireysel pazarlama bölümünde uzman olarak görev yaptı. Babası Vahit Somtaş, 2016 yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının vefatının ardından ise balıkçı dükkanı devredildi. Bundan üzüntü duyan Somtaş, baba mesleğini sürdürmek amacıyla bankadaki görevinden istifa etti. Yaptığı hazırlıkların ardından 1 ay önce kendi balıkçı dükkanını açarak baba mesleğine dönüş yaptı.

'FARKLI SEKTÖRDE ÇALIŞAMIYORUM'

3 yıl özel bir bankada görev yaptığını söyleyen Somtaş, "Yaklaşık 1,5 yıl gişe görevlisi olarak görev yaptım. Gişe yetkilisi departmanındaki başarılarımdan ve satış tecrübelerimden dolayı banka yetkilileri tarafından bireysel pazarlama bölümüne terfi ettirildim. 1 yıl kadar da pazarlama biriminde deneyimim oldu. Çocukluğumdan itibaren esnaf kültürüyle büyüdüm."

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FOTOĞRAF 8 Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nden 2009 yılında mezun olan Aylin Yılmaz, bankada müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladı. 10 yıl çalışan ve yöneticilik seviyesine kadar yükselen Yılmaz, 2 yıl önce Beypazarı ilçesinde dedesinden kalan buğday tarlasında tarıma başladı. Başkent Üniversitesi İngilizce İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nden 2009 yılında mezun olan Aylin Yılmaz, bankada müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladı. 10 yıl çalışan ve yöneticilik seviyesine kadar yükselen Yılmaz, 2 yıl önce Beypazarı ilçesinde dedesinden kalan buğday tarlasında tarıma başladı. Anne ve babasıyla yaşayan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın da desteğiyle yetiştirdiği ölmez otu fidelerinin tanesini iç piyasaya 1 TL'ye satarak, gelir elde ediyor. 2 yıldır bu işi yapan Yılmaz'ın hedefi, 3'üncü yıldan itibaren kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, yurt dışına ihraç etmek. 'KURU TARIMA DAYALI' <br> <br> Aylin Yılmaz, tıbbi aromatik bitkiler konusunda yıllardır merakı olduğunu dile getirerek, \"Benim bir avantajım, dedemden kalan buğday tarlaları vardı. Küresel ısınmayla birlikte ve Covid-19 döneminde sentetik kimyasalların ne kadar tehlikeli olduğu gerçeği de ortaya çıktıktan sonra doğal olarak sürdürülebilir tarımda 'ben ne yapabilirim'i düşündüğüm zaman da tıbbi aromatik bitkiler kafama yatan bir şey oldu. 1,5 sene boyunca fizibilite çalışmalarımda doktora tezleri dahil olmak üzere literatür taramaları yaptım... 'Benim toprağıma en uygun hangisi olur' seçeneklerinden bir tanesi de ölmez otuydu. Ölmez otu, kuru tarıma dayalı bir ottur. Biz de şu an burada tamamen kurak bir bölgedeyiz. 130 metreden sondaj atıldığında dahi su çıkmayan bir bölgedeyiz. O yüzden kuru tarımda bu tarz bitkilerin katma değeri daha yüksek ve girdi maliyetinin daha düşük olduğu için bunu tercih ettim'' diye konuştu. 'İLK İHRACATIM 2023 YILINDA OLACAK' <br> <br> Aylin Yılmaz, tarladaki bitkilerini tohumdan yetiştirdiğini belirterek, ''Ekimden sonra tarlada hiçbir kimyasal vermeden büyümeye bırakıyoruz. Sadece yabancı ot temizliği yapmamız ve buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde herhangi bir güç istemeyen enerji istemeyen bir üründür. Ortalama olarak 2 sene sonra da ekonomik maliyeti başlamaktadır... Bu bitkiler 24 ayını tamamladıktan sonra ekim zamanı 70 ile 100 santimetre boyutuna geldiklerinde çiçek açmadan önce kesim oluyor ve bunlar yağı için distilasyona gönderiliyor ve oradan çıkan yağ da pazara sunulur. İleride Orta Avrupa ve Asya’ya satış yapmak istiyorum. Mikro ihracat yapmak istiyorum çünkü bu Avrupa’da çok kullanılan bir bitki. Hem sağlık açısından hem parfümeri açısından sıklıkla kullanılıyor. Türkiye’de bunun yaygınlaştırılması ve örnek olmasını da istiyorum. İlk ihracatım 2023 yılının sonlarına doğru olacak'' dedi Bu iş için bankacılığı bıraktı: Tanesini bir liradan satıyor Ankara'da İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan Aylin Yılmaz (34), 2 yıl önce mesleğini bırakıp, dedesinden kalan buğday tarlasında ölmez otu yetiştirmeye başladı. Yılmaz, ölmez otu fidelerinin tanesini 1 TL'ye satarak tarımsal üretime destek oluyor. Yılmaz, hedefinin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, ihraç etmek olduğunu söyledi.

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BU İŞ RUHUMUZA İŞLEMİŞ

"Bu iş baba mesleğimdi. Ruhumuza ve vücudumuza bu iş işlemiş. Bankacılık da yapsam, memur da olsam, kravat ve takım elbiseyle de gezsem yapamadım. Bir süreden sonra kendi istek ve beyanımla özel sektörde çalıştığım bankamdan ayrıldım. Hatta bankadan ayrılmamam gerektiğini, başarılı bir personel olduğumu, devam ettiğim sürece müdürlüğe kadar terfi alabileceğimi söylediler. Ama esnaflığı, ticaret yapmayı ve girişimci olmayı çok seviyorum. Rahmetli babam bunu ruhumuza işletti. Onun esnaf disipliniyle büyüdüm. Bana 10 yaşımda anahtarı verip saat 06.30'da dükkanı açtırırdı. Onun disiplini ile yetiştiğimiz için farklı sektörlerde çalışamıyorum" dedi.

Sivas'a günlük taze balık getirmeye çalıştıklarını belirten Somtaş, "Bazı müşterilerimiz Sivas'a hangi günler balık geliyor diye soruyor. Biz de böyle bir durum söz konusu değil. Her gün sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşları bilgilendirmek için paylaşım yapıyorum ve günlük taze balık getiriyorum. Günlük 3 saat uyuyarak hayatıma devam ediyorum. Sivas çevresinde deniz yok ama arabamız var. Her gün tezgâhımıza temiz ve taze balık getirerek Sivas halkına hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Çocukluğunu, hayvancılıkla uğraşan dedesinin çiftliğinde geçiren Nurcan Kaplan, hayatında radikal bir değişiklik yaparak hostesliği bırakıp hayvancılığa geçiş yaptı. Ailesiyle yurt dışında yaşarken Türkiye’ye dönme kararı alan Kaplan, bir süre Alman firmasında tercümanlık yaptı. Kaplan, 1994 yılında gördüğü gazete ilanının ardından hosteslik için başvuruda bulundu. Tam 10 yıl Adnan Menderes Havalimanında özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, iki çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından vardiyalı sistemde zorlanınca mesleği bıraktı. 5 yıl özel bir hayvancılık firmasında işletme yöneticiliği görevinde bulunan Nurcan Kaplan, işi iyice öğrendikten sonra 2015 yılında Torbalı ilçesinde bir çiftlik satın aldı. Hayvanlardan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başlayan Kaplan’ın çiftliğinde, 56 düvenin yanı sıra at ve eşek de bulunuyor. Hayvanlarına isimleri ile seslenip onları elleriyle besleyen Kaplan, hostes üniformasını çıkarıp giydiği çizmeleri ile traktör de kullanıyor. Hostesliği bıraktı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi <br> <br> Hayvanlarla iç içe bir çocukluk geçirdiğini belirten Kaplan, “Çiftçilik zaten ailemizde olan bir meslekti. İdealimde hep bir çiftliğimin olması ve hayvancılıkla uğraşmak vardı. Ancak bunu gerçekleştirememiştim. Ailemle bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye geldim. Alman bir firmanın tercümanlığını yaparken gazetede bir ilan gördüm ve hemen hosteslik için müracaat ettim. 10 yıl hosteslik yaptım... Evlenip çocuklarım dünyaya geldikten sonra vardiyalı çalışmak çok zor geldi. Toprağa geri dönmek istedim ve bir çiftlik satın aldım. Ardından hayvanlarımı aldım. Zor ve meşakkatli bir süreçti. Kadın olduğum için başlarda zorlandım. Özel bankalardan kredi çekerek hayvancılığa başladım ama bu işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. “Bakımlı hostes”ten “çizmeli hayvancı”ya <br> <br> Hosteslikten hayvancılığa geçiş sürecinin de zorlukları olduğunu ifade eden Kaplan, “Seyahat edilirken tek tip kıyafetli, bakımlı kadınlarla konuşmanın her zaman bir albenisi vardır. Ben o bakımlı olduğum durumdan ayağına çizmesini, kafasına şapkasını geçirmiş makyajsız bir duruma geçtim. Tabii ki zor. Bakımlı ve şık kıyafetlerden sonra bu şekilde giyinmeyi kabullenmek de zordu. Halâ da saçım sarı olduğu için aykırı görünüyorum... Yurt dışından hayvan gelirken limana gittiğimde kimse benim gibi birinin oraya gidip hayvan tedarik edeceğini, hayvanları yükleyip taşıyacağını tahmin etmemişti. ‘Bu kadın neden buraya gelmiş, besi danası mı almaya gelmiş?’ diye şaşırmışlardı ancak çok centilmence davranışlarla da karşılaştım. Bu konuda pozitif ayrımcılığı da yaşadım ancak ‘saçı uzun aklı kısa’, ‘hayvandan anlamaz’ sözlerini de duydum. Ben aslında çocukluğumdan beri hayvanların içindeydim. Küçükken hayvan sürmesini, kuzunun nasıl beslendiğini, ineğin nasıl sağıldığını biliyordum” sözlerine yer verdi. “Kadınlar bu işlere girmekten korkmasın” <br> <br> Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini, bazı hayvanların bu süreçte satmak durumunda kaldığını dile getiren Kaplan, “Pandemi sonrasında pek çok sıkıntı yaşadık ama bu iş keyifli bir iş. Zor, tatili olmayan ama duygusu olan bir iş. Kadınlar bu işlere girmekten korkmasın. Çünkü bu hayvanlar da bir anne. Biraz emekle harikalar işler yapabilirler” ifadelerini kullandı. Kaplan, kooperatiflerin ve damızlık birliklerinin hayvancılıkla uğraşanları desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Hosteslikten hayvancılığa Hosteslikten hayvancılığa Hostesliği bıraktı çocukluk hayalini gerçekleştirdi İzmir'de 10 sene boyunca yaptığı hosteslik mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kuran 49 yaşındaki Nurcan Kaplan, hostes üniformasını çıkarıp çizmelerini giydi. Her hayvana ismiyle hitap edip onları elleriyle besleyen Kaplan, “Seyahat edilirken tek tip kıyafetli, bakımlı kadınlarla konuşmanın her zaman bir albenisi vardır. Ben o bakımlı olduğum durumdan ayağına çizmesini, kafasına şapkasını geçirmiş makyajsız bir duruma geçtim” dedi.

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FOTOĞRAF 8 Merkeze bağlı Karaman beldesinde yaşayan Tayfun Kalaycı, İstanbul'da üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra memleketine geri döndü. Kalaycı, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurdu. Kalaycı'nın başvurusu, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Kalaycı'ya, müdürlük tarafından 32 koyun ve 2 koç hibe edildi. Evinin yanına yaptığı ahırda koyun ve koçlara 3 yıl boyunca bakan Kalaycı, büyüttüğü ve çoğalttığı hayvanları satmaya başladı. Kalaycı, 120'yi aşkın koyun, koç ve kuzuları satarak yaklaşık 250 bin liralık satış yaptı. Tayfun Kalaycı proje sayesinde genç yaşta önemli bir gelir elde ettiğini söyledi. Projenin gençler için kaçınılmaz bir fırsat olarak gördüğünü belirten Kalaycı, \"Projeye yedeklerden dahil oldum. 32 koyun, 2 koç ile başladım. Devletimiz sağ olsun sürekli ilgilendi. Veterinerler gelerek koyunların bakımını yaptı. Tüm imkanlardan faydalandım. Sonra onları sattım. Şimdi kuzularımı yetiştiriyorum. Benim de, ailemin de bu işte tecrübesi yoktu. İkiz ve üçüz doğumlar oldu. Alabileceğimiz en iyi verimi aldık. 250 bin lira civarı para kazandım. 3 yıl koyunlara bakmanız gerekiyor. Ben onlara baktım ve süre sonunda satarak iyi bir para kazandım. Pandemi döneminde esnaf olan ailemin maddi imkanları biraz azaldı. Bizler burada hayvanlarımızla ilgilendik ve bizi koyunlar kurtardı diyebiliriz. Çok küçük bütçelerle bu işi yaptık. Evimin yanındaki boş araziyi değerlendirdim. Sonunda hedefime ulaştım\" dedi. Kalaycı, hayalinin büyük bir çiftlik kurmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: \"Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Devletimizin birçok imkanı var. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yakından ilgileniyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Onların yönlendirmesiyle bugünlere geldim. Ben sağlıkçıyım ama bu işi takip ettim ve büyük maddi gelir elde ettim. Sağlığımız el verdiği sürüce birçok projeden halkımız yararlanabilir. Mesleğimi de yapmayı çok isterim. Ancak herkesin beklentisi ekonomik beklenti. Kendi mesleğimi yapsam da bu işi bırakmam. Büyük bir çiftlik kurma hayalim var. Babamı ikna edebilirsem bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu iş karlı bir iş. Zarar edilecek bir yanı yok. 22 yaşında ben bu işe başladım. Sonrasında ise çok keyif aldım\" Acil tıp teknisyenliğini bıraktı çiftçi oldu: 3 yılda kazandığı para şaşırttı İstanbul'da yüksekokul öğrenimini tamamlayarak acil tıp teknisyeni olan Tayfun Kalaycı (25), Zonguldak'taki köyünde 'Genç Çiftçi' projesi hibesiyle 32 koyun ve 2 koç aldı. 3 yıl içerisinde büyüttüğü 120'yi aşkın koyun ve koçları yaklaşık 250 bin liraya satan Tayfun Kalaycı, çiftçilikte işlerini daha da büyütmek istediğini söyledi. BiP'te paylaş

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