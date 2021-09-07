Bariyer sistemleri ile hayat daha kolay ​

İstanbul’un en prestijli turizm bölgelerinin başında Tarihi Yarımada bölgesi geliyor. İstanbul’un gözbebeği Tarihi Yarımada’nın en önemli caddelerinden birisi olan ve üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray’dan Beyazıt Meydanı’na uzanan Ordu Caddesi araç trafiğine kapatıldı ve yayaların kullanımına açıldı. Böylesine önemli bir proje kapsamında 245 adet mantar bariyer ile tarihi yarımadanın araç trafiğine kapanmasını ve caddenin kontrol altına alınmasını sağladı.

Tarihi Yarımada’nın kültürel ve turistlik özellikleri dikkate alınarak hazırlanan yayalaştırma projesi ile yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi. Caddeye yerleştirilen 245 adet mantar bariyer ile projenin uygulanmasında çok önemli bir sistem akışı sağlanırken, bunun da uygulamasını Arma Kontrol firması üstleniyor.