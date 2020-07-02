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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın

Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın: Kısmen kontrol altına alındı

Başakşehir'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı. Fabrikanın konveyör bandı üretimi yaptığı ve yangın esnasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri birçok noktadan yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın konveyör bandı üretimi yaptığı ve yangın esnasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Fabrikada gece bekçiliği yapan bir kişi, dumanların arasında kalan köpeği, yangından etkilenmeden bulunduğu yerden çıkardı. Fabrikanın yürüyüş bandı üretimi yaptığı ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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