TRT 1 ve TRT Haber ekranlarında Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı tanıtım filmi dikkat çekiyor. Filmde, Başbakan Binali Yıldırım’ın sesi dinletiliyor. Görüntülerde ise, 90’lı yılların otobüsü “302” yer alıyor.

'1984'e kadar bu işi yaptık'

Fragmanda Başbakan Yıldırım’ın, “Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğlu… Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık. Bu vesile ile Türkiye’nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık” sözleri dikkat çekiyor.

Başbakan'ın bilinmeyen özelliği

Sözler, denizciliği ile bilinen Başbakan Binali Yıldırım'ın bilinmeyen bir özelliğini daha ortaya çıkarıyor. Mesleği gemi mühendisi olan Başbakan Binali Yıldırım’ın, gençlik yıllarında babası ile birlikte otobüs işletmeciliği yaptığı ortaya çıkıyor.

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Başbakan'ı duygulandıran türkü

Habertürk'te yer alan habere göre; TRT’nin ekrana getirdiği bir başka tanıtım filminde, “Şu yüce dağları duman kaplamış…” isimli Erzincan türküsüne yer veriliyor. Yıldırım’ın bu türküyü duyar duymaz duygulandığı anlaşılıyor. Yıldırım'ın “Bu bizim memleketin türküsüdür. Türkülerimiz çok acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk üzerine…” şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

Filmin sonunda, “Gönül Dağı Başbakan Özel, Çarşamba 19.50” yazısı ekrana geliyor. TRT Haber’de yayımlanan “Gönül Dağı” programında Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile birlikte yola çıkan konuklar, hayat hikayelerini anlatıyor. Başbakan Yıldırım’ın da, “Gönül Dağı Özel” programında bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini anlatacağı belirtiliyor.

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OYNAT 01:02 Başbakan'ın bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı​ TRT'de Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı bir tanıtım filmi merak konusu oldu. Filmde denizci olarak bilinen Başbakan Yıldırım'ın daha önce bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.





