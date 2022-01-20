Başıboş pitbull saldırdı: Vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu

Gündem

Camları buzla kaplanan araçlarınızı temizlerken bu önerileri dikkate alın

Eskişehir’de iki gün etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen veya hareket etmeyen araçların üstünde oluşan buz tabakası, sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir’de uzun yıllardır kaporta ustalığı yapan Nebi Koçpınar, karla kaplı araçların nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Oluşan buz tabakaları temizlenirken araca zarar verilebileceğinden bahseden Koçpınar, “Buzlanmayı çözmek için arabayı çalıştırdıktan sonra 10 dakika rölantide beklenmesi gerekiyor, arabanın ısınması lazım. Ön ve arka cam üflemelerini açarak buzlanma ortadan kaldırılabilir." ifadelerini kullandı.