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POLİTİKA

Başkan adaylarını sahada belirledik

Mevcut başkanlardan açıklanan listelerde olmayanlara birliktelik mesajı veren Erdoğan’ın, “Aday belirlerken, sahadan aldığımız bütün verileri dikkate aldık. Bizim için isimler önemli değil” dediği belirtildi. Erdoğan, teşkilata ittifak hassasiyeti uyarısını da tekrarladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde önemli açıklamalar yaptı.

Toplantıda parti teşkilatını dinleyen Erdoğan, ittifak ile ilgili uyarılarda bulundu. Adayları henüz açıklanmayan Mersin, Adana, Aydın, Manisa, Muğla ve Osmaniye ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisi teşkilatla paylaşıldı. Erdoğan, bu altı şehre yönelik AK Parti ve MHP’den iki ismin çalışmasının sürdüğüne işaret etti.

YORUMDAN KAÇININ

AK Parti’nin aday göstermeyeceği yerlerde MHP’den gösterecek adaylar konusunda da tabana uyarıda bulunan Erdoğan’ın, ‘çatışmayan, ters düşmeyin’ dediği belirtildi. Erdoğan’ın “Yorumlardan kaçının, bunlarla ilgilenmeyin. Alanda herkes kendi programını yapacak” dediği kaydedildi. Bu çerçevede ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durulmasını bir kez daha dile getiren Erdoğan, “İttifakla ilgili muhalefet mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinde siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan iller için siz kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” dediği öğrenildi.

İSİM ÖNEMLİ DEĞİL

Belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik kriterleri açıklayan Erdoğan, “İsim önemli değil” diyerek, sahadan alınan verilerin dikkate alındığını vurguladı. Mevcut başkanlardan açıklanan listelerde olmayanlara yönelik birliktelik mesajı veren Erdoğan'ın, “Aday belirlerken, sahadan aldığımız bütün verileri dikkate alıyoruz. Bizim için isimler önemli değil” dediği belirtildi.

PROGRAMI TEŞKİLAT YAPACAK

Erdoğan, seçim süresince yapılacak programlarla ilgili de başkanları uyardı. Erdoğan, “Belediye başkanları, milletvekilleri kafalarına göre programlar yapmasın. Programları teşkilatlar yapacak. Herkes teşkilatın yapacağı bu programlara uysun” diyerek seçim koordinasyon merkezlerini işaret etti.

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