Başkan Altay son sahurda itfaiyecilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi. Ramazan ayının son sahurunda Büyükşehir Belediyesi’nin Sancak, Aydınlık, Meram ve Karatay İtfaiye Teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Altay, şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür etti.

"Allah tüm çalışanları her türlü beladan, kazadan uzak tutsun"

Başkan Altay, Konya İtfaiyesi’nin hem organizasyon hem personel kalitesiyle her türlü olumsuzluğa hazır olduğunu belirterek, “Büyükşehir İtfaiyemiz şehir genelindeki 104 istasyonda nöbetini sürdürüyor. Ramazan ayının son sahurunda itfaiye çalışanlarımızı ziyaret ederek hem kolaylıklar diledik hem de bayramlarını tebrik ettik. Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi ve görevi başındaki tüm çalışanları her türlü beladan, kazadan uzak tutsun.” dedi.