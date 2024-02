Başkan Altay yeni dönem projelerini tek tek anlattı: Konya’ya 5 yılda 52,8 milyar liralık yatırım yapıldı

“Konya Modeli Belediyecilik işte budur. Konya’da belediyeciliğin marka olmasının nedeni işte budur. Söz verdiklerimiz, söz vermediklerimizin dışında hayata geçirdiğimiz işler. Biz ne yaparsak yapalım binlerce, on binlerce proje yapmış olsak bile Konyalıların bize verdiği desteğin karşılığını vermiş olamayız. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. İnşallah şehrimizi güzelleştirmek için bundan sonra da Konya’da yaşayan her bir vatandaşımızın sesine kulak vererek, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre projeler geliştirmeye devam edeceğiz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızla Konya’yı dünyaya örnek bir belediye okulu haline getireceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya, herkes için barış, herkes için adalet ve herkes için refah misyonuyla hareket edeceğiz. Filistin toprakları ve tüm mazlum coğrafyalarda barış için gayret edeceğiz. Hemşehrilerimizin desteğini ve duasını alarak güçlü Konya için köklü hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Konya’nın yarınları için yarınların Konya’sını inşa edeceğiz. Konya her şeyin en güzeline yakışır. Bizler de en iyisini, en güzelini sizin için inşa etmeye çalışacağız. ‘Şimdi güçlü Konya için bir adım daha’ diyerek hizmet yolculuğumuzu ileri taşıma vakti. Şimdi güçlü Konya’nın vaktidir. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağımıza ben inanıyorum”