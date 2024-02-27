Başkan Altay yeni dönem projelerini tek tek anlattı: Konya’ya 5 yılda 52,8 milyar liralık yatırım yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca hayata geçirilen Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini ve yeni dönem projelerini coşkulu bir programla kamuoyuyla paylaştı.
“İnsan bir şehri severse, o şehri güzelleştirmek için yapamayacağı hiçbir şey yoktur”
“Bu büyük vazifeyi üstlenmek, hayatımın en büyük dönüm noktasıydı”
“5 yılın ardından Konya’mız sadece Türkiye’de değil, dünyada da yıldızı parlamaya başlayan bir şehir oldu”
Başkan Altay, 5 yılda yol ve altyapı çalışmalarından KOSKİ yatırımlarına; Konya tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ve mimari projelerinden, sosyal ve kültürel hizmetlere kadar onlarca farklı alanda, yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
‘Büyük Yatırımlar, Güçlü Konya’ ilkesiyle, Konya’nın dört bir yanında yaptıkları çalışmalar sayesinde, Konya’yı daima ileriye taşıdıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:
1 Mart’tan itibaren taşra ulaşımına yüzde 50 indirim
Başkan Altay daha sonra göreve geldikleri günden itibaren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehre kazandırdıkları büyük yatırımları ve önümüzdeki süreçte atacakları adımları paylaştığı 1 saat 20 dakika süren bir sunum gerçekleştirdi.
“Yeni dönemde Konya’nın raylı sistem hatlarına 105.7 kilometre daha ilave edeceğiz”
“Konyaray Banliyö Hattı şehrimizde toplu ulaşım adına yaptığımız en önemli işlerden birisi”
Yapım çalışması tüm hızıyla süren KONYARAY Banliyö Hattı’yla ilgili de bilgi veren Başkan Altay, “Şehrimizde toplu ulaşım adına yaptığımız bugüne kadar en önemli işlerden birisi Banliyö Hattı. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizdeki ve sanayi alanlarımızdaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım kullanmaları adına çok önemli bir işti. Konya tarihinin en büyük bedelli işlerinden birisi. 2 milyar 787 milyon ile ilk etap ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci etapta da 2. Organize Sanayi ve Yaylapınar hatları da tamamlanarak şehrimize önemli bir toplu ulaşım ağı kazandırmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın temeli nisan ayında atılacak
Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın temelini 2024 yılı içinde atacaklarını açıklayan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:
Konya-Bakü arası kadar mahalle yolu
Başkan Altay ihya ve restorasyon projelerinden bahsetti
Başkan Altay, Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında hayata geçirilen; Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı, Taş Bina, Tekel Deposu-Depo No: 4, Aladdin Caddesi Cephe Yenileme, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı, Alaaddin Tepesi Kazı alanı, Meydan Evleri, Büyük Larende Dönüşümü başta olmak üzere merkezde ve ilçelerde tamamlanan ve devam eden ihya, yenileme ve restorasyon çalışmalarını anlattı.
Saraçoğlu tarımsal üretim ve Ar-Ge kampüsü
28 ilçeye 25 milyarın üzerinde yatırım kazandırıldı
Merkez dışındaki 28 ilçede bugüne kadar yapılan yatırımları rakamsal olarak açıklayan Başkan Altay şöyle devam etti: