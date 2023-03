Başkan Aşkın tören deprem bölgesindeki mesaisinde 1 ayı geride bıraktı

Başkan Tören, bölgede ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından enkaz kaldırmaya, sıcak yemek dağıtımından insani yardımların ulaştırılmasına, temiz içme suyu temininden kent temizliğine, Mobil Sağlık Hizmetlerinden geçici barınma alanları konteyner kent kurulumuna ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her alanda ekipleri ile birlikte 24 saat esaslı sürdürdüğü gönül mesaisi ile depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Aşkın Tören’in bölgedeki çalışmalarına ilk anından itibaren yanında olan eşi Ayfer Tören de destek veriyor.

Gölbaşı’nı kent merkezinden en ücra köşelerine kadar kapı kapı dolaşarak her bir haneye ve her bir yüreğe dokunan Tören çifti, samimiyetleri ve insanüstü gayretleriyle acıları hafiflettiler. Yaralara merhem, Gölbaşı’lı depremzedelere can oldular. En zor zamanlarında yalnız bırakmadıkları vatandaşlar ile gönül köprüleri kuran Tören çifti, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek devletin sıcak ve şefkatli elini her köşeye ulaştırdılar.