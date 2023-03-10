Başkan Aşkın tören deprem bölgesindeki mesaisinde 1 ayı geride bıraktı

Depremin ilk gününden bu yana Adıyaman ve Gölbaşı’ndan hiç ayrılmayan Başkan Tören, Altınordu Belediyesi koordinasyonunda oluşturduğu görev gücü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönüşü için insanüstü bir mücadele veriyor.

Başkan Tören, bölgede ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından enkaz kaldırmaya, sıcak yemek dağıtımından insani yardımların ulaştırılmasına, temiz içme suyu temininden kent temizliğine, Mobil Sağlık Hizmetlerinden geçici barınma alanları konteyner kent kurulumuna ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her alanda ekipleri ile birlikte 24 saat esaslı sürdürdüğü gönül mesaisi ile depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Aşkın Tören’in bölgedeki çalışmalarına ilk anından itibaren yanında olan eşi Ayfer Tören de destek veriyor.

Tören çifti kurdukları gönül köprüleri ile umut oldular

Yaşanan afette 84 milyon tek yürek olan tüm ülke ile birlikte Altınordu da bölgede yaraların sarılması için 7’den 70’e her bir ferdi ve tüm kurum kuruluşlarıyla birlikte seferber oldu. Başkan Aşkın Tören de depremzedelere akın akın yardım ve destek ulaştıran Orduluların, Altınordulu’ların bölgedeki dayanışma ve kardeşlik eli oldu.

Gölbaşı’nı kent merkezinden en ücra köşelerine kadar kapı kapı dolaşarak her bir haneye ve her bir yüreğe dokunan Tören çifti, samimiyetleri ve insanüstü gayretleriyle acıları hafiflettiler. Yaralara merhem, Gölbaşı’lı depremzedelere can oldular. En zor zamanlarında yalnız bırakmadıkları vatandaşlar ile gönül köprüleri kuran Tören çifti, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek devletin sıcak ve şefkatli elini her köşeye ulaştırdılar.

Gölbaşı İlçe Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak bölgede görevli olan bir başka Ordulu ise Tokat Valisi Numan Hatipoğlu.

Vali Hatipoğlu ile tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde şehri yeniden ayağa kaldırmak için tüm varlığını ortaya koyan Başkan Aşkın Tören ve ekipler vatandaşların hem gönüllerine girmeye hem de hayır dualarını almaya devam ediyor.



