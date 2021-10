Başkan Büyükakın: Onlar bölmek isteyecek bizse böldürmeyeceğiz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Bilecikliler Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Yusuf Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Darıca’daki dernek binasında gerçekleşen birliktelikte AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da yer aldı. 1988 yılında kurulan Bilecikliler Derneği’nin ortaya koyduğu çalışmalar nedeniyle yönetimini tebrik eden Başkan Büyükakın, “Bizim eser ve hizmet anlayışımızın merkezinde Şeyh Edebali’nin dediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü var. Bu sözün ağırlığını ve bize verdiği sorumluluğu her daim hissediyoruz” dedi.

REKLAM

“KARŞI DURUŞ SERGİLEYENLERİ BU AZİZ MİLLET AFFETMEYECEK”

Bilecikliler Dernek Başkanı Yusuf Pehlivan’ın açılış konuşmasındaki ‘’Tahir Başkanımız içimizden biridir. Yabancımız olmadığı gibi kendisine çok güveniyor ve çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Şehrimize çok güzel hizmetleri oluyor’’ sözlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Elbette Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin her karışında hizmetlerimiz var. Ancak bizim odaklandığımız diğer bir konu ülkemizin geleceğe dair atacağı adımlardır. Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan, teknolojik gelişmesinin yanı sıra katma değerli ürünler üretmesiyle her geçen gün daha da güçlenen Türkiye’yi muhakkak durdurmak isteyeceklerdir. Aslında bunu da başarabilmek için ellerinden geleni yapmaya da çalışıyorlar. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz bunlara gereken cevabını yine zamanı geldiğinde verecektir. Bugün Libya’da, Suriye’de ve Mavi Vatan söyleminde ülkemizin kendi çıkarlarına karşı duruş sergileyenleri bu aziz millet affetmeyecek, gerekeni de yapacaktır” diye konuştu.

REKLAM

“ATATÜRK’ÜN TRABLUSGARP’TA NE İŞİ VARSA ŞİMDİ DE O İŞİMİZ VAR”

Televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında ve diğer tüm alanlarında ‘’Türkiye’nin Libya’da ne işi var?’’ diyenlere cevap veren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp’ta ne işi varsa, şimdi de o işimiz var. Bizim devletimiz ebet müddet devam edecek bir devlettir. Bin yıldır bu topraklardayız, bin yıl daha, iki bin yıl daha bu topraklardayız. Bu topraklar üzerinde kıyamete kadar millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bazı kendini bilmezler, Libya’dan Azerbaycan’a, Suriye’den gönül coğrafyamızın her noktasına kadar Türkiye’nin ne işi var o bölgelerde diyecek kadar şaşırmış durumdalar. Ne imiş, Batılı müttefiklerimize, Türkiye’nin yayılmacı politikalar izlediği anlayışını ortaya koyarmış. Bu ne demek şimdi. Bunu ülkemize karşı hasmane davranışlar içinde olanlar, Türkiye’nin attığı adımları kendi çıkarlarına ters olduğu için bize düşmanca tavır takılanlar söyleyebilir. Bizim ülkemizdekilere ne oluyor? Bu soruyu her birimiz onlara ve onların temsilcilerine de sormalıdır” ifadelerini sarf etti.

REKLAM

“MİLLETİMİZ BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYECEKTİR”

“YPG, PYD ve PKK terör örgütleriyle iç içe olanlar, bugün siyaset sahnesinde rollerini çok iyi oynuyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bugün gerek ülke siyasetinde gerek diğer ülkelerin tek dertleri, Türkiye’de terör devletine müsaade etmeyen Cumhurbaşkanımızdır. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu milletimiz de görüyor. Bunların sorunu güçlenen ve bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’dir. Bunların dertleri dışarıdan yönetilen bir Türkiye’yi yeniden dizayn etmektir. Ancak milletimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör devletine her zeminde asla müsaade etmeyeceğiz. PKK terör örgütü artık insan kaynağına ulaşamıyor. İste bu yüzden Cumhurbaşkanımızla uğraşıyorlar. Milletimiz her fırsatta olduğu gibi bu bayrakla, bu vatan toprağıyla, bu ezan ile bu her alanda tam bağımsızlık ve güçlü Türkiye’nin oluşmasını istemeyen içerideki ortaklarına ve dışarıdaki akıllara gereken cevabını bu sefer çok daha sert bir şekilde verecektir” şeklinde konuştu.

REKLAM

“ASLA BAŞARILI OLAMAYACAKSINIZ”

“Bugün Türkiye’yi parça parça bölmek için, kendi hedeflerine göre ayırmak ve küçük devletçikler kurmak isteyenler, bugün siyaset sahnesinde, önde veya arkada tüm gayretleriyle çalışıyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bizlerde bunların tam karşısında durarak, milletimizin tüm fertleriyle birlik ve beraberliğine, binlerce yıl bu vatan topraklarında yaşayan devletimizin varlığı için çalışacağız. Onlar bölmek isteyecek, bizse milletimizle birlikte böldürmeyeceğiz. Bunu bilmeyenler, anlamayanlar, görmek istemeyenlere bir kez daha söylüyorum. Asla başarılı olamayacaksınız. Tarih boyunca her fırsatta denediniz. En son 15 Temmuz’da denediniz. Başaramayacaksınız, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Çünkü devletinin arkasında bu kadir şinas millet var. Cumhurbaşkanına sahip çıkan bir millet var” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret yapılan görüş alışverişi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.