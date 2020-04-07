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KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: “Bu günleri el ele aşacağız”

Başkan Güngör: “Bu günleri el ele aşacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 350 esnafa 25 milyon TL ödeme yaptı. Başkan Hayrettin Güngör, “Esnafımıza desteğimiz devam edecek. Bu günleri de devlet millet el ele aşacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüs ile mücadele kapsamında devlet tarafından da desteklenen esnafa yönelik önemli bir adım attı.

Başkan Güngör’ün talimatıyla alacaklı 350 firmaya kısa süre içerisinde 25 Milyon TL ödeme yapıldı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Güngör, “Dayanışma içinde olacağız. Alacaklı küçük esnafımıza, ticaret erbabımıza bir hafta içinde 25 Milyon TL ödeme yaptık. Bu günleri de devlet millet el ele birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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