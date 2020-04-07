Başkan Güngör: “Bu günleri el ele aşacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüs ile mücadele kapsamında devlet tarafından da desteklenen esnafa yönelik önemli bir adım attı.

Başkan Güngör’ün talimatıyla alacaklı 350 firmaya kısa süre içerisinde 25 Milyon TL ödeme yapıldı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Güngör, “Dayanışma içinde olacağız. Alacaklı küçük esnafımıza, ticaret erbabımıza bir hafta içinde 25 Milyon TL ödeme yaptık. Bu günleri de devlet millet el ele birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.