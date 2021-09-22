Gündem Başkan Mahçiçek Teknokenti Ziyaret Etti
YEREL GÜNDEM

Başkan Mahçiçek Teknokent’i Ziyaret Etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoparklardan olan, KSÜ çatısı altında bulunan Kahramanmaraş Teknokent’i ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yetkililerden brifing aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Mahçiçek Teknokent’i Ziyaret Etti.
Başkan Mahiçiçek

Programa; Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek, KSÜ Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı, Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Emrah Hatunoğlu, Teknokent Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Arif Selim Eren, Öğretim Görevlisi Oğuz Ciğerlioğlu ile Teknokent Bilişim Uzmanı Hamza Aydemir katıldı.

Program sonrası açıklama yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

“Bu alanlar ülkemiz için çok önemli ve stratejik aynı zamanda. Bilim alanında ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında ülkemize güzel hizmetler vereceğine inanıyorum.

Expo 2023 projemiz biliyorsunuz ki “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün Teknopark firmalarının Ar-Ge ve yazılım alanında aktif olarak yer almasının değerlendirilmesi hususunda brifing aldık.

EXPO 2023 hem yenilikçiliğin, hem doğanın birlikte doğa dostu projelerle harmanlandığı bir proje olacak.

Bizlere detaylı bir şekilde sunum yapan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek Bey’e ve ekibine teşekkür ediyorum.”

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