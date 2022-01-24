​Başkan Söğüt: Karla mücadeleyi 7/24 sürdüreceğiz

Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini gösterdiği cumartesi gününden itibaren yoğun bir mesai harcadı. Kent merkezinde ve kırsal kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipleri Başkan Şener Söğüt de ziyaret etti. Personele teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, “Tüm karla mücadele ekibimizi gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz demeden 7/24 devam edecek” açıklamalarında bulundu.

Kentin yüksek noktalarında ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü.

Anında müdahale etti

Kentin yüksek noktalarında yürütülen çalışmalarla ilgili de sahada incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, Yukarı Hereke’ye gitti. Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İbrahim Çırpan ile birlikte çalışmaları yerinde gören Başkan Söğüt, muhtarlarla da bir araya gelerek aksaklık tespit edilen noktalara müdahale edilmesini sağladı. Muhtarlarla sohbet eden Başkan Söğüt, muhtarların istek ve önerilerini dinledi.

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Başkan Şener Söğüt, Yukarı Hereke’de çalışmaları inceledi, muhtarlarla da bir araya gelerek aksaklık tespit edilen noktalara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kapalı yol yok

Kar yağışı öncesinde tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Söğüt, “Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında karla mücadele ekiplerimiz teyakkuza geçti. Karın en yoğun şekilde hissedildiği saatlerde de gerek kent merkezinde gerekse yüksek kesimlerde çalışmalarımızı yürüttük. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle koordineli bir şekilde özellikle köy yollarının tamamını açtık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek” dedi.