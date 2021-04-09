Başkan Türkmen “Bismil’in her köşesini ağaçlandıracağız

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sanayi yolu orta refüj alanlarına yaklaşık 50 büyük çam ağaç dikimi gerçekleştiren Bismil Belediyesi, İlçenin ihtiyaç duyduğu park, refüj ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında yeşillendirme çalışmasına devam eden Bismil Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarına ayrıca daha büyük önem veriyor.

Başkan Türkmen “Bismil’i her alanda keyif alacağınız bir ilçe haline dönüştüreceğiz’

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklama yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen, “İlçede ön plana çıkan cadde, bulvar ve refüjlerdeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmamız devam ediyor. Yürütülen bütün bu çalışmalar neticesinde, Şimdiye kadar Bismil genelinde Park, refüj ve diğer alanlarda toplam 5.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Çevreye karşı duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İlçemiz için geleceğimiz için ağaçlandırma çalışmalarımız Bismillimizin her köşesinde devam edecektir.’ dedi.

REKLAM

İlçenin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin Bismil’de yaygınlaştırılacağını belirten Başkan Türkmen, vatandaşların ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkıda bulunacak ağaçlandırma çalışmalarının ilçenin güzelleşmesi açısından önemlidir. Bismil’i park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alacağımız bir ilçe haline dönüştüreceğiz’ dedi.