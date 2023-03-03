Başörtüsü için yeni sunum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Yönetimi ile başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeyi konuştu. Erdoğan, düzenlemenin bir an evvel Genel Kurul’a gelmesini istedi. AK Parti Meclis Grubu’nun düzenlemeye ilişkin son çalışmasını da tamamladıktan sonra Erdoğan’a detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Düzenlemenin akıbeti bu sunumdan sonra netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca deprem felaketi nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda Meclisin üstüne düşenleri yerine getireceğine inandığını ifade ederek, yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmeye, Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç katıldı.
TORBANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Öte yandan AK Parti Grup Yönetiminin, emekli dul ve yetim aylıklarının artırılması ve depremzedelere sağlanacak ek yardımları da içeren kapsamlı bir torba yasa teklifi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifine depremzedeler için özel bir düzenlemenin ekleneceğini kaydeden kaynaklar, yapılandırmanın kapsamının genişleyeceğini ifade etti.