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Başörtüsü için yeni sunum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Yönetimi ile başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeyi konuştu. Erdoğan, düzenlemenin bir an evvel Genel Kurul’a gelmesini istedi. AK Parti Meclis Grubu’nun düzenlemeye ilişkin son çalışmasını da tamamladıktan sonra Erdoğan’a detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Yönetimi ile başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeyi konuştu. Erdoğan, düzenlemenin bir an evvel Genel Kurul’a gelmesini istedi. AK Parti Meclis Grubu’nun düzenlemeye ilişkin son çalışmasını da tamamladıktan sonra Erdoğan’a detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Düzenlemenin akıbeti bu sunumdan sonra netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca deprem felaketi nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda Meclisin üstüne düşenleri yerine getireceğine inandığını ifade ederek, yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmeye, Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç katıldı.

TORBANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Öte yandan AK Parti Grup Yönetiminin, emekli dul ve yetim aylıklarının artırılması ve depremzedelere sağlanacak ek yardımları da içeren kapsamlı bir torba yasa teklifi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifine depremzedeler için özel bir düzenlemenin ekleneceğini kaydeden kaynaklar, yapılandırmanın kapsamının genişleyeceğini ifade etti.


#Başörtüsü
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
38 dakika önce
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Başörtüsü için yeni sunum
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