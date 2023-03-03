Başörtüsü için yeni sunum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Yönetimi ile başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeyi konuştu. Erdoğan, düzenlemenin bir an evvel Genel Kurul’a gelmesini istedi. AK Parti Meclis Grubu’nun düzenlemeye ilişkin son çalışmasını da tamamladıktan sonra Erdoğan’a detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Düzenlemenin akıbeti bu sunumdan sonra netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca deprem felaketi nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda Meclisin üstüne düşenleri yerine getireceğine inandığını ifade ederek, yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmeye, Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç katıldı.