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ANTALYA

Bastonuyla girdiği üniversiteyi birinci bitirdi: Kendimi zenginleştirdim

Antalya'da emekli öğretmen İsmet Saatçi 9 yıl önce üniversite sınavına girip, arkeoloji bölümünü kazandı. Bölümü birincilikle bitiren Saatçi, 2015'te başladığı yüksek lisans eğitimini de bu yıl tamamladı.

Haber Merkezi DHA
İsmet Saatçi
İsmet Saatçi

Antalya'da emekli öğretmen İsmet Saatçi (74), 9 yıl önce üniversite sınavına girip, arkeoloji bölümünü kazandı. Bölümü birincilikle bitiren Saatçi, 2015'te başladığı yüksek lisans eğitimini de bu yıl tamamladı.Bastonuyla girdiği sınıfta dersleri ön sırada takip eden Saatçi, “Toplumda bütün uğraşlar paraya endeksli olduğu için 'Bir getirisi olmayan uğraşa niye girdin' diye eleştirenler oldu" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde ilkokul öğretmenliği yapan 2 çocuk babası İsmet Saatçi, 28 yıllık hizmetin ardından 1992 yılında son görev yeri olan Antalya'da emekli oldu. Oğlu matbaacı, kızı da kendisi gibi öğretmen olan Saatçi, 65 yaşında örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü 2011'de kazanan Saatçi, 2012 yılında da Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazandı. 2015 yılında arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren Saatçi, bir yıl sonra açık öğretimde okuduğu felsefe bölümünü de tamamlayarak diplomasını aldı.

DERSLERİNİ ÖN SIRADAN TAKİP ETTİ

Saatçi, 70 yaşında arkeoloji bölümünü birincilikle bitirmenin öz güveni ve ailesinin desteğiyle yüksek lisans sınavlarına girip, kazandı. Bastonuyla girdiği sınıfta en ön sırada derslerini takip eden Saatçi'yi, maddi getirisinin olmayacağı yönündeki olumsuz eleştiriler, yolundan vazgeçirmedi. Bu yıl yüksek lisans eğitimini tamamlayan Saatçi, sosyal bilimler alanında okumaya devam etmek istiyor.

'KENDİMİ ZENGİNLEŞTİRDİM'

Gerekli donanıma sahip olmadan üniversite eğitimi almakta zorlandığını söyleyen Saatçi "Öğretmenlikten emekli olduktan sonra 65 yaşında arkeoloji bölümünde okumaya başladım. Rutin hayata pek alışkın değilim, sürekli kendime meşguliyet icat ederim. Okumak istememin net olarak bir sebebi yok, ancak örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdim. Bu eğitimlerin bana çok katkısı oldu, kendimi zenginleştirdim. Yaşamımın en mutlu anlarından bir kesit olarak görüyorum" dedi.

'SONUNA KADAR OKUMAK İSTİYORUM'

Gençlerle birlikte okumanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Saatçi, “Okumaya başlayacağımda genelde olumlu tepkiler aldım, olumsuz tepki gösterenler de oldu. 'Bu yaşta bu kadar zahmete katlanılır mı' diyenler oldu. Uğraşların sonucu toplumumuzda hep paraya endeksli olduğu için 'Bir getirisi olmayan uğraşa niye girdin' diye eleştirenler oldu. Doktora veya akademik kariyer benim için fazla olur ama okumayı sonuna kadar sürmeyi istiyorum" diye konuştu.

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