Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerinde Barı ve Orta Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de, yarın Samsun’un iç kesimleri ile Amasya’nın batısında kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak yağmur bekleniyor.
Salı günü öğle saatlerinde Batı Karadeniz’de, gece saatlerinde diğer yerlerde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.