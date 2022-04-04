Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

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MSB’den 'Mayın' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda mayınsız bir Türkiye ve dünya için çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.