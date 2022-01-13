Batman belediyesi 22. Mahalle BULUŞMASI: Bahçelievler Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Kudret Camii Taziye Evi’nde gerçekleştirilen ‘Mahalle Buluşmaları’ programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kamu ve Belediye Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız ve çok sayıda mahalleli katıldı.

22.’sinin gerçekleştirildiği Mahalle Buluşmaları’nda Batman Valisi Şahin, Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız ve mahalle sakinlerinin taleplerini teker teker dinledi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; ilkokul, ortaokul ve lise, sağlık ocağının kapasitesinin artırılması, sokaklara parke taşı yerine sıcak asfalt serilmesi, yeni imar planı, semt pazarının yerinin değiştirilmesi, internet alt yapısının güçlendirilmesi, mobese kameralarının artırılması taleplerini Vali Şahin’e iletti. Tüm taleplerle tek tek ilgilenerek hızlı çözümler üreten Şahin, birim müdürlerine ilgili taleplerin hemen yerine getirilmesi konusunda çalışmalar başlatmalarını istedi.

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Batman’ın En Yeni En Modern En Gelişmiş Altyapısına Sahip Mahallesi

Mahalle buluşmasında mahalle sakinlerine hitaben konuşan Vali Şahin, “Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz yaz yapmış olduğumuz işlerin toplam rakamları Türkiye’nin çoğu ilinde yapılan hizmetlerin toplam rakamlarını geçer. Ayrıca Batman’ın da geçmiş yıllarda toplam yaptıkları işten daha fazlasını biz bu mahalleye yaptık. 6 buçuk kilometre içme suyu hattı döşedik. 11 kilometre kanalizasyon hattı, 3 bin 600 metre yağmur suyu hattı döşedik. 5 bin 300 metre asbestli içme suyu hattı değişikliği yaptık. Ayrıca 18 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. 23 bin metrekare parke taşı serimi yaptık. Siz şu anda Batman’ın en yeni, en modern, en gelişmiş altyapısına sahip mahallesi oldunuz. İyi ki yaptık, size bu hizmeti sunduk. Şimdi altyapıyı tamamladık, üstyapıyı da tamamlayıp pırıl pırıl bir mahalleyle sizleri buluşturacağız” sözleriyle yapılan çalışmalara değindi.