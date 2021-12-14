Gündem Batman Belediyesi araç filosu güçleniyor
YEREL GÜNDEM

Batman Belediyesi araç filosu güçleniyor

Batman Belediyesi araç envanterine kazandırmak üzere alınan yolcu otobüsleri, iş makineleri ve binek araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman Belediyesi araç filosu güçleniyor
Batman Belediyesi

Batman Belediyesi Makine İkmal sahasında gerçekleştirilen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan ile belediye birim müdürleri katıldı.

Araç Teslim Töreni’nde konuşan Vali Şahin, “Geçen yıl Mart ayında sizlerle paylaştığımız 29 büyük projemizden bir tanesi de araç parkımızın güçlendirilmesiydi. Bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta 10 adet bizden önceki Belediye yönetiminin bağlantısını yapmış olduğu otobüslerin alımlarını gerçekleştirmiştik. Bugün de 10 otobüs 6 iş makinesi 4 hizmet aracı ve 1 traktör daha filomuza ekledik. Şu anda 6.1 olan otobüs yaş ortalamamızı 3.8’e düşürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz büyüyen gelişen Batman’ımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek. Bunu Belediye otobüsleri alanında ve diğer tüm alanlarda da yapmak bizim için çok önemli. Aldığımız yeni otobüsleri ağırlıklı olarak yoğun hatlarımıza koyacağız. Özellikle Üniversite hattımız çok ciddi bir yoğunluk içinde olduğu için orayı destekleyeceğiz. Daha sonra 2022 yılı içerisinde alacağımız ilave otobüslerle beraber hatlarımızı desteklemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Sipariş vermiş olduğumuz 6 adet itfaiye, arazöz gibi özellikli araçlarımız daha var. Bu 6 aracın 3 adedini Şubat ayında diğer 3 adedini de daha sonra teslim alıp Batman Belediyesi’nin araç parkına katacağız inşallah. Böylece daha güçlü bir itfaiye teşkilatımız daha güçlü bir sulama ekibimiz olacak. Bunların maliyetleri çok ağır maliyetler fakat Belediyemiz özellikle mali disipline önem verdiği için yapmış olduğumuz çalışmalarda biz borcumuzu da artırmadan yine makul seviyeler içerisinde kalarak bu hizmetleri sunabiliyoruz. Batman Belediyesi’nin şu son kur artışına kadarki borcu 350 Milyondu. Batman Belediyesi’nin sırtına kur artışıyla beraber 60 Milyon Lira daha yük bindi. Bu yük daha önce Alman Kalkınma Bankası’ndan alınan 32 Milyon Euro’luk krediden gelen yüktür. Dolayısıyla biz ödüyoruz ama kur farkından dolayı borcumuz bırakın azalmayı aksine artıyor. Batman Belediyesi’nin geleceği bu manada maalesef töhmet altında bırakılmıştır. Bizler hem borç ödemeye hem de hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu almış olduğumuz araçlarımızın ve önümüzdeki süreçte teslim alacağımız araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Belediyemiz araç parkı da personeli de nicelik ve nitelik anlamında güçlendikçe Batman halkına daha çok hizmet etmeye devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

Araçları yakından inceleyen Vali Şahin, hizmet araçları hakkında tek tek bilgi aldıktan sonra Belediye yolcu otobüsünün direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Trafiğe yağış etkisi

Trafiğe yağış etkisi

İstanbul'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Türkiyenin sıralaması şaşırttı

Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sosyal medyayı en uzun süre kullanan ülkeler belli oldu.
Sözcü yazarının zorla kitap satışı iddiasına Diyanetten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

​Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Haiti'de korkunç olay: En az 40 kişi hayatını kaybetti

EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Spor

Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.