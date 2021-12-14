Batman Belediyesi araç filosu güçleniyor

Batman Belediyesi Makine İkmal sahasında gerçekleştirilen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan ile belediye birim müdürleri katıldı.

Araç Teslim Töreni’nde konuşan Vali Şahin, “Geçen yıl Mart ayında sizlerle paylaştığımız 29 büyük projemizden bir tanesi de araç parkımızın güçlendirilmesiydi. Bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta 10 adet bizden önceki Belediye yönetiminin bağlantısını yapmış olduğu otobüslerin alımlarını gerçekleştirmiştik. Bugün de 10 otobüs 6 iş makinesi 4 hizmet aracı ve 1 traktör daha filomuza ekledik. Şu anda 6.1 olan otobüs yaş ortalamamızı 3.8’e düşürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz büyüyen gelişen Batman’ımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek. Bunu Belediye otobüsleri alanında ve diğer tüm alanlarda da yapmak bizim için çok önemli. Aldığımız yeni otobüsleri ağırlıklı olarak yoğun hatlarımıza koyacağız. Özellikle Üniversite hattımız çok ciddi bir yoğunluk içinde olduğu için orayı destekleyeceğiz. Daha sonra 2022 yılı içerisinde alacağımız ilave otobüslerle beraber hatlarımızı desteklemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Sipariş vermiş olduğumuz 6 adet itfaiye, arazöz gibi özellikli araçlarımız daha var. Bu 6 aracın 3 adedini Şubat ayında diğer 3 adedini de daha sonra teslim alıp Batman Belediyesi’nin araç parkına katacağız inşallah. Böylece daha güçlü bir itfaiye teşkilatımız daha güçlü bir sulama ekibimiz olacak. Bunların maliyetleri çok ağır maliyetler fakat Belediyemiz özellikle mali disipline önem verdiği için yapmış olduğumuz çalışmalarda biz borcumuzu da artırmadan yine makul seviyeler içerisinde kalarak bu hizmetleri sunabiliyoruz. Batman Belediyesi’nin şu son kur artışına kadarki borcu 350 Milyondu. Batman Belediyesi’nin sırtına kur artışıyla beraber 60 Milyon Lira daha yük bindi. Bu yük daha önce Alman Kalkınma Bankası’ndan alınan 32 Milyon Euro’luk krediden gelen yüktür. Dolayısıyla biz ödüyoruz ama kur farkından dolayı borcumuz bırakın azalmayı aksine artıyor. Batman Belediyesi’nin geleceği bu manada maalesef töhmet altında bırakılmıştır. Bizler hem borç ödemeye hem de hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu almış olduğumuz araçlarımızın ve önümüzdeki süreçte teslim alacağımız araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Belediyemiz araç parkı da personeli de nicelik ve nitelik anlamında güçlendikçe Batman halkına daha çok hizmet etmeye devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

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Araçları yakından inceleyen Vali Şahin, hizmet araçları hakkında tek tek bilgi aldıktan sonra Belediye yolcu otobüsünün direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.