Su kuyusu için bahçesini kazdırdı şaşkına döndü

Ramanlı, arazisinde araştırma yapılmasını isteyerek, Tarlamda su kuyusu açmak için sondaj yaptık. İlk etapta kırmızı, ardından sarı ve son olarak da mavi çamur gün yüzüne çıktı. Kuyudan sadece renkli çamur çıkmadı, bununla birlikte soğuk bir hava da yer altından çıkmaya başladı. Yaklaşık 4- 5 gündür açtığımız kuyudaki soğuk hava bitmeden yüzeye çıkıyor. Burada doğal gaz mı yoksa petrol yatağı mı var bilmiyorum. İlgili kurumların kuyuda araştırma yapmasını istiyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 120 metreye kadar inildi ama suya rastlamadık dedi.