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Batman haberleri... Su kuyusu için bahçesini kazdırdı şaşkına döndü

Su kuyusu için bahçesini kazdırdı şaşkına döndü

Batman'da çiftçi Serhan Ramanlı'nın, fıstık bahçesine su kuyusu açmak için yaptırdığı sondaj sırasında alt katmanlardaki toprağın gün yüzüne kırmızı, sarı ve mavi renklerde çıkması şaşırttı. Ramanlı, soğuk hava da geldiğini söylediği kuyuda araştırma yapılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Toprağın farklı renkleriyle şaşıran Ramanlı, yer altından soğuk hava da geldiğini iddia etti.
Toprağın farklı renkleriyle şaşıran Ramanlı, yer altından soğuk hava da geldiğini iddia etti.

Batman merkeze bağlı Demirbilek köyünde çiftçi Serhan Ramanlı, 70 dönümlük fıstık bahçesinde su kuyusu açmak için sondaj yaptırdı. Yüzeyden 120 metre inilen arazide su çıkmadı ancak yerkabuğunun alt katmanlarındaki toprağın, kırmızı, sarı ve mavi renklerinde olduğu görüldü.

Toprağın farklı renkleriyle şaşıran Ramanlı, yer altından soğuk hava da geldiğini iddia etti.

  • Ramanlı, arazisinde araştırma yapılmasını isteyerek, "Tarlamda su kuyusu açmak için sondaj yaptık. İlk etapta kırmızı, ardından sarı ve son olarak da mavi çamur gün yüzüne çıktı. Kuyudan sadece renkli çamur çıkmadı, bununla birlikte soğuk bir hava da yer altından çıkmaya başladı. Yaklaşık 4- 5 gündür açtığımız kuyudaki soğuk hava bitmeden yüzeye çıkıyor. Burada doğal gaz mı yoksa petrol yatağı mı var bilmiyorum. İlgili kurumların kuyuda araştırma yapmasını istiyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 120 metreye kadar inildi ama suya rastlamadık" dedi.

Jeoloji mühendisleri ise toprağın, sondaj suyuyla gün yüzüne farklı renkte çıkabileceğini belirterek, soğuk havanın ise yakınlarda bulunan petrol kuyularına enjekte karbondioksit olabileceğini ancak kesin sonucun araştırmayla anlaşılabileceğini söyledi.

Su kuyusu sondajında farklı renklerde toprak ve soğuk hava şaşkınlığı
FOTOĞRAF 7
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Merkeze bağlı Demirbilek köyünde çiftçi Serhan Ramanlı, 70 dönümlük fıstık bahçesinde su kuyusu açmak için sondaj yaptırdı.
Title
Yüzeyden 120 metre inilen arazide su çıkmadı ancak yerkabuğunun alt katmanlarındaki toprağın, kırmızı, sarı ve mavi renklerinde olduğu görüldü.
Title
Toprağın farklı renkleriyle şaşıran Ramanlı, yer altından soğuk hava da geldiğini iddia etti.
Title
Ramanlı, arazisinde araştırma yapılmasını isteyerek, Tarlamda su kuyusu açmak için sondaj yaptık. İlk etapta kırmızı, ardından sarı ve son olarak da mavi çamur gün yüzüne çıktı. Kuyudan sadece renkli çamur çıkmadı, bununla birlikte soğuk bir hava da yer altından çıkmaya başladı. Yaklaşık 4- 5 gündür açtığımız kuyudaki soğuk hava bitmeden yüzeye çıkıyor. Burada doğal gaz mı yoksa petrol yatağı mı var bilmiyorum. İlgili kurumların kuyuda araştırma yapmasını istiyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 120 metreye kadar inildi ama suya rastlamadık dedi.
Title
Jeoloji mühendisleri ise toprağın, sondaj suyuyla gün yüzüne farklı renkte çıkabileceğini belirterek, soğuk havanın ise yakınlarda bulunan petrol kuyularına enjekte karbondioksit olabileceğini ancak kesin sonucun araştırmayla anlaşılabileceğini söyledi.
Title
Su kuyusu sondajında farklı renklerde toprak ve soğuk hava şaşkınlığı
Title
Su kuyusu sondajında farklı renklerde toprak ve soğuk hava şaşkınlığı
Su kuyusu sondajında farklı renklerde toprak ve soğuk hava şaşkınlığı
Batman'da çiftçi Serhan Ramanlı'nın, fıstık bahçesine su kuyusu açmak için yaptırdığı sondaj sırasında alt katmanlardaki toprağın gün yüzüne kırmızı, sarı ve mavi renklerde çıkması şaşırttı. Ramanlı, soğuk hava da geldiğini söylediği kuyuda araştırma yapılmasını istedi.


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