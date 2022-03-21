Gündem Üç bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan çocuklara 8 saatte ulaşıldı
BATMAN

Üç bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan çocuklara 8 saatte ulaşıldı

Batman’da 3 bin rakımlı köyde fenalaşan iki çocuk, sağlık ve şantiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Batman haberleri: Üç bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan çocuklara 8 saatte ulaşıldı
Bir metreyi aşan karla kaplı köy yolunu ulaşıma açan şantiye ekipleri, 8 saatlik çalışma sonucunda ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyü Taşlıca mezrasında yüksek ateş sonucunda fenalaşan 2 yaşındaki Esma Baran ile 4 yaşındaki Enes Baran’ın aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı İlçe Şantiye şefini arayarak yardım talebinde bulundu. Bir metreyi aşan karla kaplı köy yolunu ulaşıma açan şantiye ekipleri, 8 saatlik çalışma sonucunda ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Yüksek ateş şikayeti olan 2 çocuğa orada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, çocukları Sason Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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