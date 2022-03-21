Üç bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde hastalanan çocuklara 8 saatte ulaşıldı

Eyüpsultan’da şaşkına çeviren olay: Küçük çocuk hiç tanımadığı adam tarafından yumruklu saldırıya uğradı

İstanbul Eyüpsultan'da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.