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Gündem Yürek yakan kaza Kontrolden dönen 8 aylık hamile Ayten hayatını kaybetti
BATMAN

Yürek yakan kaza: Kontrolden dönen 8 aylık hamile Ayten hayatını kaybetti

Batman Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibisün, yol kenarındaki kayaya çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişiden Mardin'de toprağa verilen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün (35) sağlık kontrolünden döndüğü öğrenildi. Gümüş'ün tedaviye alınan yaralılardan oğlu Miraç'ın (3) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Batman haberleri: Yürek yakan kaza: Kontrolden dönen 8 aylık hamile Ayten hayatını kaybetti
​Yürek yakan kaza: Kontrolden dönen 8 aylık hamile Ayten hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul (55) yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü İbrahim Erkul ile yolculardan 8 aylık hamile Ayten Gümüş ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada annesi ölen Miraç Gümüş ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


SAĞLIK KONTROLÜNDEN DÖNÜYORMUŞ


Kazada hayatını kaybeden ve kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü öğrenildi. Ayten Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü İbrahim Erkul ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Dargeçit'te defnedildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Miraç Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Enkazın ortasında iftar sofrası: Saldırılara rağmen evlerini terk etmediler
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Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilen İdlibliler ramazan ayını 12. kez zor şartlar altında geçiriyor.<br>
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Fotoğraflar, İdlib'de yaşayan bir ailenin iftar sofrasından.<br>
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Saldırılara rağmen evini terk etmeyen aile, enkaza dönen evlerinde iftar yapıyor.<br>
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Çocuklar, bu zorlu yaşama alışmış vaziyette görünüyor.<br>
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Enkazın ortasında iftar sofrası: Saldırılara rağmen evlerini terk etmediler
Suriyeli aile, İdlib'in Neyreb ilçesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinde kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Korku filmi gibi: Hurda araçlar üst üste yığıldı
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Ukrayna’nın Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden olan Irpin’de sivil halk kendi araçlarıyla şehirden kaçmak isterken Irpin köprüsünün yıkılması nedeniyle araçlarını köprü üzerinde bırakmak zorunda kalmıştı. Köprü üzerinde bulunan çok sayıda araç çatışmalar sırasında yanarak ya da mermilerin hedefi olarak kullanılamaz hale gelmişti.
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Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ardından girdiği şehirde Irpin köprüsü üzerinde ve sokaklarda bulunan hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Araziden çekilen görüntülerde üst üste yığılan araçlar, savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Bazı araçların camlarında “araçta çocuk var” yazısı olduğu ve aracın kurşunların hedefi olmaktan kaçamadığı dikkat çekti.
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Irpin’de Ukraynalı bir sivil, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’ye ettiği askeri teknik yardımlarından dolayı ve Karadeniz’i Rus gemilerine kapattığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu arabalar Ruslar Irpin’e girdiğinde insanların tahliye için kullandığı arabalarıydı. Bu arabaları içinde insanlar varken taradılar silahlarla. Mezarlığa gidip bir günde ölen insanları görebilirsiniz. Çok fazla ceset var. Burası Kiev’e sınırdı, daha ötesine gidemediler” dedi.
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Korku filmi gibi: Hurda araçlar üst üste yığıldı
Ukrayna'nın Irpin kentinde Rusya'nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.


İnceleme başlatıldı

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