​Yürek yakan kaza: Kontrolden dönen 8 aylık hamile Ayten hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul (55) yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü İbrahim Erkul ile yolculardan 8 aylık hamile Ayten Gümüş ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada annesi ölen Miraç Gümüş ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN DÖNÜYORMUŞ



Kazada hayatını kaybeden ve kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü öğrenildi. Ayten Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü İbrahim Erkul ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Dargeçit'te defnedildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Miraç Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAF 31 Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilen İdlibliler ramazan ayını 12. kez zor şartlar altında geçiriyor.<br> Fotoğraflar, İdlib'de yaşayan bir ailenin iftar sofrasından.<br> Saldırılara rağmen evini terk etmeyen aile, enkaza dönen evlerinde iftar yapıyor.<br> Çocuklar, bu zorlu yaşama alışmış vaziyette görünüyor.<br> Enkazın ortasında iftar sofrası: Saldırılara rağmen evlerini terk etmediler Suriyeli aile, İdlib'in Neyreb ilçesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinde kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

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