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BATMAN

Batman'da 4 teröristin yakalanma anının yeni fotoğrafları ortaya çıktı

4 teröristin yakalanma anının yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Batman'da 28 Mayıs'ta İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Mayıs ayında yakalanan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Mayıs ayında yakalanan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Batman'da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Tutuklanmışlardı

Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.’nin 4 Ekim 2018’de Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi’nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları tespit edilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen teröristler tutuklanmıştı.
  • Teröristlerin sıkıştırıldığı mağarada yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, teröristlerden İ.A.’nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulundu.

4 teröristin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
FOTOĞRAF 7
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Batman'da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Title
Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.'nin 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları tespit edilmişti.
Title
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen teröristler tutuklanmıştı.
Title
Teröristlerin sıkıştırıldığı mağarada yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, teröristlerden İ.A.'nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulundu.
Title
Title
Title
4 teröristin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Batman'da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.


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