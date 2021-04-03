Batman'da ambulans uçak 22 aylık bebek için havalandı

Beyin tümörü tedavisi gören 22 aylık Reyhan bebek hakkında açıklama yapan Batman İl Sağlık Müdürlüğü, cerrahi müdahale için çok hızlı bir şekilde Hacettepe Üniversitesi ile irtibata geçildiğini açıkladı.
"Çok kısa bir süre içinde nakledildi"
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda yatmakta olan 22 aylık Reyhan Çınar’a intrakranial kitle olan beyin tümörü tanısı konuldu. Cerrahi müdahale için, 112 Komuta Kontrol Merkezinde yer bulunması talebi üzerine, çok hızlı bir şekilde Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümü ile iletişime geçildi. 22 aylık hasta Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi tarafından kabul edildi. Çok kısa bir süre içerisinde Reyhan Çınar’ın hava ambulansı ile Ankara’ya nakli sağlandı."