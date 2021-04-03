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BATMAN

Batman'da ambulans uçak 22 aylık bebek için havalandı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin tümörü tedavisi göre 22 aylık Reyhan Çınar isimli bebek, tedavisi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine ambulans uçak ile nakledildi.

Haber Merkezi İHA
Batmanda ambulans uçak 22 aylık bebek için havalandı
22 aylık bebek tedavisi için ambulans uçakla Batman'dan Ankara'ya sevk edildi.

Beyin tümörü tedavisi gören 22 aylık Reyhan bebek hakkında açıklama yapan Batman İl Sağlık Müdürlüğü, cerrahi müdahale için çok hızlı bir şekilde Hacettepe Üniversitesi ile irtibata geçildiğini açıkladı.

"Çok kısa bir süre içinde nakledildi"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda yatmakta olan 22 aylık Reyhan Çınar’a intrakranial kitle olan beyin tümörü tanısı konuldu. Cerrahi müdahale için, 112 Komuta Kontrol Merkezinde yer bulunması talebi üzerine, çok hızlı bir şekilde Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümü ile iletişime geçildi. 22 aylık hasta Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi tarafından kabul edildi. Çok kısa bir süre içerisinde Reyhan Çınar’ın hava ambulansı ile Ankara’ya nakli sağlandı."

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İngiltere'deki Kovid-19 hastası Erdal Yetimova ambulans uçakla yurda getirildi
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İngiltere'deki Kovid-19 hastası Erdal Yetimova ambulans uçakla yurda getirildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan koronavirüs (Kovid-19) hastası Erdal Yetimova Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 'Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz' ifadelerine yer verdi.
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