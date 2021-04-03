Batman'da ambulans uçak 22 aylık bebek için havalandı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin tümörü tedavisi göre 22 aylık Reyhan Çınar isimli bebek, tedavisi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine ambulans uçak ile nakledildi.

Haber Merkezi 03 Nisan 2021, 18:25 Son Güncelleme: 03 Nisan 2021, 18:31 İHA