Gündem Batmanda kahreden olay Anne ve baba öldü, 3 çocuğu komşuları kurtardı
BATMAN

Batman'da kahreden olay: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu komşuları kurtardı

Batman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çifti, yaşamını yitirdi. Çiftin komşuları tarafından evden çıkarılan 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Olayın şokunda olduklarını söyleyen mahalle muhtarı Zeki Çelik, ''Yeni yılın ilk gününün gecesinde yaşanan bu olay mahallemizde büyük bir üzüntüye yol açtı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Komşuları tarafından evden çıkarılan 3 çocuğunun tedavisi sürüyor.
Komşuları tarafından evden çıkarılan 3 çocuğunun tedavisi sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1509'uncu Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Bereket Atay, gece kömür sobasını yaktıktan eşi ve çocuklarıyla beraber uyudu. Bir süre sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı tüm evi sardı. Evden çıkan dumanı gören komşuları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çocuklar yarı baygın halde bulundu

Avlunun kapısını, cam bölümünü kırarak açan komşular, seslere uyanıp evin kapısını açan 13 yaşındaki yarı baygın haldeki Süleyman ve 2 kardeşini hemen dışarı çıkardı. Çocuklar, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, eve gelen sağlık ekiplerince Atay çiftinin öldüğü belirlendi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çiftin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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'Olayın şokundayız'


Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Çelik, gece durumu komşuların fark ettiğini ifade ederek, olayın şokunda olduklarını söyledi. Çelik, "Kiralık evde oturuyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Bereket Atay, ailesinin geçimini seyyar satıcılıkla sağlıyordu. Olayı duyduğumuzda Atay çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki komşularının durumu fark etmesiyle 3 çocuk son anda kurtarıldı. Yeni yılın ilk gününün gecesinde yaşanan bu olay mahallemizde büyük bir üzüntüye yol açtı" dedi.

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  • Mahalle sakinleri, çiftin 2 yıl önce kente geldiklerini ve aileyle çok iyi geçindiklerini ifade ederek, Hatice Atay'ın, çocuklarına düşkün bir anne olduğunu söyledi.

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