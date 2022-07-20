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İSTANBUL

Bayram sonrası İstanbul'un yeşil alanlarından bin 200 ton çöp toplandı: Ayıplanacak bir rakam

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı. Bayram tatilinde İstanbul'da toplanan çöpün, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Bayram sonrası İstanbulun yeşil alanlarından bin 200 ton çöp toplandı: Ayıplanacak bir rakam
Bayram sonrası İstanbul'un yeşil alanlarından bin 200 ton çöp toplandı: Ayıplanacak bir rakam.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı. Bayram tatili sonrası İstanbul'da toplanan çöp sayısının, geçen yıla oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alan 1. Bölge Şefi Zehra Turan, "Sahil hatlarında, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayımızı artırdık. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası toplamda 1200 ton çöp toplandı. Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu. Daha önce maske vardı. Şu günlerde cam şişe atığı çok fazla olmaya başladı. Bunları geri dönüşüm olarak kullanıyoruz" dedi.



CAM ŞİŞELER İÇİN ÇÖP POŞETİ DAĞITIMI


Özellikle yangın riskine karşı önlem aldıklarına vurgu yapan Turan, "Parklarımızın içerisinde geri dönüşüm atık kutuları da var. Oralara cam şişelerin de atılmasını sağlıyoruz. Cam şişe, cam artığı, pet şişe gördüğümüz yerlerde personelimiz vatandaşlarımızı yangın tehlikesi ihtimaline karşı uyararak çöp poşeti dağıtıyor. Bu şekilde önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

REKOR BAKIRKÖY SAHİL HATTINDA


Turan, 9 günlük bayram tatilinde insanların çoğunlukla Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Yenikapı, Kazlıçeşme'deki yeşil alanlara gittiğini belirterek "Ormanlara doğayı korumak amacıyla mangal yasağı geldiği için vatandaşlar sahil kesimlerindeydi. Bakırköy sahil hattı bu sene bizi şaşırttı" dedi. Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandığı belirtildi.

"AYIPLANACAK BİR RAKAM"


Ailesiyle birlikte sahile gelen Sibel Okal, "Çöplerimi en yakın konteynere atıyorum. Bulamazsam da yanımda götürüp, gördüğüm yerde çöpe atıyorum. İnsanları uyarmak istesem de nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için biraz çekiniyorum. Çöpleri yere atmaları hoşuma gitmiyor. Sonuçta o alana bir daha gideceğiz. 1200 ton bence ayıplanacak bir rakam. O kadar çöp olmamalı. Her yerde çöp kutusu var oraya atmalılardı" şeklinde konuştu.
Sahilde yürüyüş yapan Hamit Vardar, "Cumartesi pazar sabah erken saatlerde görün çöpleri, hep aynı. Ben olsam 2-3 hafta toplamam onları, vatandaş ne yaptığını görsün. Haftaya yine geleceksin, burayı temiz bul. Bıraktığın gibi bul. 1200 ton ne kadardır, ben hayal edemiyorum" dedi.
Yerlere çöp atanlara herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Aydın Okal, "Biz çöplerimizi topluyoruz. Ben çevreye duyarlı bir insanım. Çevreyi kirletmeden, pikniğimizi yapıp eve gidiyoruz. Çevreye çöp atmak insana yakışmayan bir davranış" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den dev petrol hamlesi: Yeni hedef açıklandı
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Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.
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TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ,İl Kültür Müdürlüğü'ndeki toplantıda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını ifade etti.
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Koca Yusuf sondaj kulesinin TÜBİTAK ile çalışılmış bir proje olduğuna işaret eden Demir, \"Bu kule TÜBİTAK projesi olup Türkiye'de üretilmiş ve montajı yapılmış ilk yerli ve milli kulemizdir. Koca Yusuf, Batman Bölge Müdürlüğünde sondaj faaliyetlerine başlamıştır.\" dedi.
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YERLİ VE MİLLİ KULE İLE REKOR KIRILACAK<br>TPAO'nun çalışmalarına değinen Demir, 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 43 bin 200 varil üretim yapıldığını belirtti.
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Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını ve 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
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Bu yılın ilk 6 ayında da üretimde 7 milyon 76 bin varile ulaşıldığını belirten Demir, 2022'de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.
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Demir, \"2022 yılının ilk 6 ayında Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı, yani bölge genelinde 64 sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir.
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Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı.\" diye konuştu.
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Türkiye'den dev petrol hamlesi
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Yeni hedef açıklandı
Türkiye'den dev petrol hamlesi: Yeni hedef açıklandı
Geçtiğimiz yıl 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarihinin rekoru kırılırken 2022'de hedefin 15 milyon varilin üzerinde olduğu açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını söyledi.

İstanbul'da estetik faciası: Tanınmaz hale geldi
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İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezine giden 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu.<br>
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Sabah gazetesinin haberine göre Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirtti.<br><br>
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Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı. Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi.<br><br>
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Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı. Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı.
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Mağdur kadın burada yüzüne \"Beautical5\" isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini aldı.
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Yüzünde bulunan şişler ve morlukları fotoğraflayarak savcılığa başvuran Gülseren Ö., yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D. ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L. hakkında suç duyurusunda bulundu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017'de başlatılan soruşturma tamamlandı. İşlemi gerçekleştiren Aysel A., iki kliniğin yetkilileri Sebiha L. ve Melike D. hakkında iddianame düzenlendi.
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3 yıla kadar hapisleri istendi. Dolgu işlemi yapan Aysel A., ifadesinde gerçekleştirdiği operasyonları kabul etti. Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da estetik faciası: Tanınmaz hale geldi
İstanbul'da yaşayan Gülseren Ö, yüzüne dolgu yaptırmak için gittiği özel klinikten tanınmaz halde çıktı. Doktor olmadığı belirlenen klinik yetkilisi Melike D. ile Sebiha L. hakkında 3 yıl hapis istendi.


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