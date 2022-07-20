Bayram sonrası İstanbul'un yeşil alanlarından bin 200 ton çöp toplandı: Ayıplanacak bir rakam.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı. Bayram tatili sonrası İstanbul'da toplanan çöp sayısının, geçen yıla oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alan 1. Bölge Şefi Zehra Turan, "Sahil hatlarında, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayımızı artırdık. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası toplamda 1200 ton çöp toplandı. Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu. Daha önce maske vardı. Şu günlerde cam şişe atığı çok fazla olmaya başladı. Bunları geri dönüşüm olarak kullanıyoruz" dedi.

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CAM ŞİŞELER İÇİN ÇÖP POŞETİ DAĞITIMI



Özellikle yangın riskine karşı önlem aldıklarına vurgu yapan Turan, "Parklarımızın içerisinde geri dönüşüm atık kutuları da var. Oralara cam şişelerin de atılmasını sağlıyoruz. Cam şişe, cam artığı, pet şişe gördüğümüz yerlerde personelimiz vatandaşlarımızı yangın tehlikesi ihtimaline karşı uyararak çöp poşeti dağıtıyor. Bu şekilde önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.



REKOR BAKIRKÖY SAHİL HATTINDA



Turan, 9 günlük bayram tatilinde insanların çoğunlukla Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Yenikapı, Kazlıçeşme'deki yeşil alanlara gittiğini belirterek "Ormanlara doğayı korumak amacıyla mangal yasağı geldiği için vatandaşlar sahil kesimlerindeydi. Bakırköy sahil hattı bu sene bizi şaşırttı" dedi. Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandığı belirtildi.



"AYIPLANACAK BİR RAKAM"

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Ailesiyle birlikte sahile gelen Sibel Okal, "Çöplerimi en yakın konteynere atıyorum. Bulamazsam da yanımda götürüp, gördüğüm yerde çöpe atıyorum. İnsanları uyarmak istesem de nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için biraz çekiniyorum. Çöpleri yere atmaları hoşuma gitmiyor. Sonuçta o alana bir daha gideceğiz. 1200 ton bence ayıplanacak bir rakam. O kadar çöp olmamalı. Her yerde çöp kutusu var oraya atmalılardı" şeklinde konuştu.

Sahilde yürüyüş yapan Hamit Vardar, "Cumartesi pazar sabah erken saatlerde görün çöpleri, hep aynı. Ben olsam 2-3 hafta toplamam onları, vatandaş ne yaptığını görsün. Haftaya yine geleceksin, burayı temiz bul. Bıraktığın gibi bul. 1200 ton ne kadardır, ben hayal edemiyorum" dedi.

Yerlere çöp atanlara herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Aydın Okal, "Biz çöplerimizi topluyoruz. Ben çevreye duyarlı bir insanım. Çevreyi kirletmeden, pikniğimizi yapıp eve gidiyoruz. Çevreye çöp atmak insana yakışmayan bir davranış" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı. TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ,İl Kültür Müdürlüğü'ndeki toplantıda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını ifade etti. Koca Yusuf sondaj kulesinin TÜBİTAK ile çalışılmış bir proje olduğuna işaret eden Demir, \"Bu kule TÜBİTAK projesi olup Türkiye'de üretilmiş ve montajı yapılmış ilk yerli ve milli kulemizdir. Koca Yusuf, Batman Bölge Müdürlüğünde sondaj faaliyetlerine başlamıştır.\" dedi. YERLİ VE MİLLİ KULE İLE REKOR KIRILACAK<br>TPAO'nun çalışmalarına değinen Demir, 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 43 bin 200 varil üretim yapıldığını belirtti. Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını ve 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu yılın ilk 6 ayında da üretimde 7 milyon 76 bin varile ulaşıldığını belirten Demir, 2022'de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, \"2022 yılının ilk 6 ayında Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı, yani bölge genelinde 64 sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı.\" diye konuştu. Türkiye'den dev petrol hamlesi Yeni hedef açıklandı Türkiye'den dev petrol hamlesi: Yeni hedef açıklandı Geçtiğimiz yıl 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarihinin rekoru kırılırken 2022'de hedefin 15 milyon varilin üzerinde olduğu açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını söyledi.



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