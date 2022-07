​Bayram tatilinde ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı

Günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanacak trafik akışı ve yoğunluğu nedeniyle, günler öncesinden alınan tedbirler sonuç verdi. Yolculuk esnasında yaşanacak herhangi bir kazayı önlemek amacıyla sahaya inen ekipler, bayram dönüşü sonrasına kadar denetimlerini sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili trafik kazası durumunu açıkladı.

67 KİŞİ ÖLDÜ

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" ifadelerini kullandı.