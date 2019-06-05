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Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 kişi de yaralandı

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Balıkesir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 6 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 20 kazada 8 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

103 kaza meydana geldi

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı.

Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:
31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı
1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı
2 Haziran Pazar: 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı
3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı
4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı

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