Bayramda yola çıkacaklara uyarı: Beş dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım.

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, bayram tatilinin 9 güne uzaması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Uzmanlar tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu vurguladı.



“Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız”



Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde olumsuzluklara karşı lastik bakım uyarısı yapan lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt da ısınıyor. Bu nedenle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiyoruz. Lastiklerde yaz lastiğine önem veriyoruz. Isınan asfaltta ani frenlerde lastiğin kayması sonucu kazalar daha fazla oluyor. Yaz lastiğinde ise önemli olan lastiğin yanında oluşan balonlaşmalar ve ayrıca diş derinliklerini de kontrol etmemiz gerekiyor. İyi dediğimiz lastiklerimizde kauçuklarından dolayı lastiklerin dişleri iyi olsa da erken aşınma gözükmese de lastikler belli bir süre sonra kullanılarak bayatlıyor. Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız. Yola çıkmadan önce kesinlikle 5 dakika lastikçilerine uğrayıp kontrollerini yaptırsınlar. Yeni teknoloji ile birlikte hemen hemen bütün araçlarda lastik uyarı sistemi var. Yine de her ihtimale karşı hayati önem taşıyor” dedi.

“5 dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım”

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Lastiklerin yanaklarında çatlamaların bazen görünmediğini ve kazalara neden olduğunu aktaran lastikçi Kasapoğlu, “Diş aralarında çatlamalar oluyor. Nedeni ise bazı lastiklerin dişleri aşınmadan eskiyor, bazıları ise biterek. Bitmeyen dişlere aldanıp bazen yanılabiliyoruz. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Bu lastikler durdukça veya az kullanıldıkça bunun özelliği ve performansı gidiyor. Bunun için lastiklerini bir uzmana göstermelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada kazaları az seviyelere indirmek için lastiği ön arka olarak değiştirin diyoruz veya alternatif yolları gösteriyoruz. Biz her 10 bin kilometrede lastiği zaten ön arka yapmayı öneriyoruz ki lastiğin daha düzenli aşınması için. 5 dakikalık bir kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım” şeklinde konuştu.



“Periyodik ve fren kontrolleri önemli”

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Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan motor ustası Ercan Aydın, “Şuanda yazlık bakımın kesinlikle yapılması gerekiyor. Yağ, su bakımı, tekerlekleri ve lastik basınçları uzun yol için periyodik ve fren kontrollerinin yapılması önemli. Sıcakta fren balataları genleşme sıkılaşma yapabilir. Fren sisteminin sağlıklı çalışması için bunun kontrollerinin yapılması lazım. Periyodik bakımlarını yaparız. Yağ eksik olursa motor yatak sarabilir (piston kilitlemesi), suyu eksik ise hararet yapabilir, balatalar eski ve bakımsız ise fren tutmaz bu yine kazaya neden olabilir” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen turistler Antalya başta olmak üzere Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi tatil merkezlerinde denize girerken, Muş’ta kayakseverler Temmuz ayında çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Muş merkeze 12 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar, 32 derece hava sıcaklığına rağmen kış mevsiminden kalma kar kütleleri üzerinde kayak yapabiliyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda kayak yapmanın tadını çıkaran kayakseverler, burada Türk bayrağı açarak slalom hareketi ile zirveden iniş yaptı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları çerçevesinde bölgenin terörden arındırılmasıyla kente yeni turizm alanları kazandırılıyor. Kış turizmine kazandırılması beklenen Kurtik Dağı’nın yerli ve yabancı turistlere yılın yaklaşık 7 ayı ev sahipliği yapması bekleniyor. Temmuz ayında kayak yapma mutluluğunu yaşadığını anlatan vatandaşlardan Yakup Ferhatoğlu, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı’nda, bin metrelik bir kar kütlesi üzerinde kayak yaptıklarını söyledi. Temmuz ayında Türkiye ve birçok ülkede kayak yapma imkanının olmadığını ifade eden Ferhatoğlu, “Şu anda Muş’ta kış mevsiminden kalan doğal kar kütlesi var. \" \"Bunun üzerinde çok rahat bir şekilde kayak yapabiliyoruz. Yetkililerimiz defalarca buraya gelip kontrollerini yaptılar, kayak yapılabilecek alanları keşfettiler. İnşallah onunla ilgili bazı projeler var. Ülkemizde, yaz mevsiminde özellikle milli takımlarımız veya bazı kulüplerimiz büyük bütçeler harcayarak ülke dışına çıkıp antrenman yapmaya gidiyorlar. Oysa ülkemizde şu anda bu şartlar mevcut. Değerlendirilebilirse sporcularımız burada inşallah olimpiyatlara, şampiyonalara çok iyi bir şekilde hazırlanabilirler” dedi. Kurtik Dağı’nın çok iyi kar yağışı alan bir bölge olduğunu kaydeden Ferhatoğlu, “Şu an burada bir tesisin yapılması hem ilimizin hem de ülkemizin turizmi açısından çok önemli. Bu aylarda burada doğal yollarla kayak yapıldığını bilen insanlar ülke içinden, ülke dışından gelecektir. Buna inanıyoruz. Muş’ta 8 ay ve üzerinde kayak yapılabilir” ifadelerini kullandı. Şu anda Kurtik Dağı’nda bin metrelik hazır bir pist olduğunu belirten kayak severlerden Veysel Oğlağo da, “Temmuz ayında kayak keyfi yapıyoruz. Valiliğimizin bir projesi var. Burada inşallah kayak tesisi yapılacak. Bizi heyecanlandırdığı için buraya geldik ve kayıyoruz. Bulunduğumuz bölgede en az bir metre yüksekliğinde kar ve bin metre uzunluğunda pist var. Gelip arada kayıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Muş’tan olimpiyatlara giden sporcular var, milli kayakçılar var. Burada bir tesis kurulursa Türkiye Kayak Federasyonu da faydalanabilir. Burada kamplar yapılabilir, buradan milli sporcular çıkarılabilir. Buranın imkanı çok. Şu anda temmuz ayında bile rahat bir şekilde kayabiliyoruz” diye konuştu. Babasıyla birlikte kayak yapma sevinci yaşayan 5. sınıf öğrencisi Ali Hamza Oğlağo ise şöyle konuştu:<br>“Şu anda okullar tatil olduğu için bizde burada kayak yapıyoruz. Vatandaşlar batıda yüzerken, biz burada kayak yapıyoruz. Temmuz ayında bu sıcakta kayak yapmak beni çok mutlu etti.” Temmuzda kayak keyfi: Terörden temizlenen bölgeye kayaksever akını Türkiye'nin sahil bölgelerinde insanlar denizde yüzüp kumsallarda güneşlenirken, başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen Muş'un dağlarında ise kayakseverler temmuz ayına rağmen kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. BiP'te paylaş

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