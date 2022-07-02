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İSTANBUL

Bayramda yola çıkacaklara uyarı: Beş dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.

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Haber Merkezi İHA
Bayramda yola çıkacaklara uyarı: Beş dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım
Bayramda yola çıkacaklara uyarı: Beş dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım.

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, bayram tatilinin 9 güne uzaması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Uzmanlar tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu vurguladı.

“Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız”


Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde olumsuzluklara karşı lastik bakım uyarısı yapan lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt da ısınıyor. Bu nedenle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiyoruz. Lastiklerde yaz lastiğine önem veriyoruz. Isınan asfaltta ani frenlerde lastiğin kayması sonucu kazalar daha fazla oluyor. Yaz lastiğinde ise önemli olan lastiğin yanında oluşan balonlaşmalar ve ayrıca diş derinliklerini de kontrol etmemiz gerekiyor. İyi dediğimiz lastiklerimizde kauçuklarından dolayı lastiklerin dişleri iyi olsa da erken aşınma gözükmese de lastikler belli bir süre sonra kullanılarak bayatlıyor. Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız. Yola çıkmadan önce kesinlikle 5 dakika lastikçilerine uğrayıp kontrollerini yaptırsınlar. Yeni teknoloji ile birlikte hemen hemen bütün araçlarda lastik uyarı sistemi var. Yine de her ihtimale karşı hayati önem taşıyor” dedi.
“5 dakikalık kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım”


Lastiklerin yanaklarında çatlamaların bazen görünmediğini ve kazalara neden olduğunu aktaran lastikçi Kasapoğlu, “Diş aralarında çatlamalar oluyor. Nedeni ise bazı lastiklerin dişleri aşınmadan eskiyor, bazıları ise biterek. Bitmeyen dişlere aldanıp bazen yanılabiliyoruz. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Bu lastikler durdukça veya az kullanıldıkça bunun özelliği ve performansı gidiyor. Bunun için lastiklerini bir uzmana göstermelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada kazaları az seviyelere indirmek için lastiği ön arka olarak değiştirin diyoruz veya alternatif yolları gösteriyoruz. Biz her 10 bin kilometrede lastiği zaten ön arka yapmayı öneriyoruz ki lastiğin daha düzenli aşınması için. 5 dakikalık bir kontrolden kaçıp hayatımıza engel olmayalım” şeklinde konuştu.

“Periyodik ve fren kontrolleri önemli”


Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan motor ustası Ercan Aydın, “Şuanda yazlık bakımın kesinlikle yapılması gerekiyor. Yağ, su bakımı, tekerlekleri ve lastik basınçları uzun yol için periyodik ve fren kontrollerinin yapılması önemli. Sıcakta fren balataları genleşme sıkılaşma yapabilir. Fren sisteminin sağlıklı çalışması için bunun kontrollerinin yapılması lazım. Periyodik bakımlarını yaparız. Yağ eksik olursa motor yatak sarabilir (piston kilitlemesi), suyu eksik ise hararet yapabilir, balatalar eski ve bakımsız ise fren tutmaz bu yine kazaya neden olabilir” diye konuştu.

Temmuzda kayak keyfi: Terörden temizlenen bölgeye kayaksever akını
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Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen turistler Antalya başta olmak üzere Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi tatil merkezlerinde denize girerken, Muş’ta kayakseverler Temmuz ayında çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Muş merkeze 12 kilometre mesafedeki 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar, 32 derece hava sıcaklığına rağmen kış mevsiminden kalma kar kütleleri üzerinde kayak yapabiliyor.
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Yaklaşık 1 kilometrelik alanda kayak yapmanın tadını çıkaran kayakseverler, burada Türk bayrağı açarak slalom hareketi ile zirveden iniş yaptı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları çerçevesinde bölgenin terörden arındırılmasıyla kente yeni turizm alanları kazandırılıyor. Kış turizmine kazandırılması beklenen Kurtik Dağı’nın yerli ve yabancı turistlere yılın yaklaşık 7 ayı ev sahipliği yapması bekleniyor.
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Temmuz ayında kayak yapma mutluluğunu yaşadığını anlatan vatandaşlardan Yakup Ferhatoğlu, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı’nda, bin metrelik bir kar kütlesi üzerinde kayak yaptıklarını söyledi. Temmuz ayında Türkiye ve birçok ülkede kayak yapma imkanının olmadığını ifade eden Ferhatoğlu, “Şu anda Muş’ta kış mevsiminden kalan doğal kar kütlesi var. \"
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\"Bunun üzerinde çok rahat bir şekilde kayak yapabiliyoruz. Yetkililerimiz defalarca buraya gelip kontrollerini yaptılar, kayak yapılabilecek alanları keşfettiler. İnşallah onunla ilgili bazı projeler var. Ülkemizde, yaz mevsiminde özellikle milli takımlarımız veya bazı kulüplerimiz büyük bütçeler harcayarak ülke dışına çıkıp antrenman yapmaya gidiyorlar. Oysa ülkemizde şu anda bu şartlar mevcut. Değerlendirilebilirse sporcularımız burada inşallah olimpiyatlara, şampiyonalara çok iyi bir şekilde hazırlanabilirler” dedi.
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Kurtik Dağı’nın çok iyi kar yağışı alan bir bölge olduğunu kaydeden Ferhatoğlu, “Şu an burada bir tesisin yapılması hem ilimizin hem de ülkemizin turizmi açısından çok önemli. Bu aylarda burada doğal yollarla kayak yapıldığını bilen insanlar ülke içinden, ülke dışından gelecektir. Buna inanıyoruz. Muş’ta 8 ay ve üzerinde kayak yapılabilir” ifadelerini kullandı.
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Şu anda Kurtik Dağı’nda bin metrelik hazır bir pist olduğunu belirten kayak severlerden Veysel Oğlağo da, “Temmuz ayında kayak keyfi yapıyoruz. Valiliğimizin bir projesi var. Burada inşallah kayak tesisi yapılacak. Bizi heyecanlandırdığı için buraya geldik ve kayıyoruz. Bulunduğumuz bölgede en az bir metre yüksekliğinde kar ve bin metre uzunluğunda pist var. Gelip arada kayıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Muş’tan olimpiyatlara giden sporcular var, milli kayakçılar var. Burada bir tesis kurulursa Türkiye Kayak Federasyonu da faydalanabilir. Burada kamplar yapılabilir, buradan milli sporcular çıkarılabilir. Buranın imkanı çok. Şu anda temmuz ayında bile rahat bir şekilde kayabiliyoruz” diye konuştu.
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Babasıyla birlikte kayak yapma sevinci yaşayan 5. sınıf öğrencisi Ali Hamza Oğlağo ise şöyle konuştu:<br>“Şu anda okullar tatil olduğu için bizde burada kayak yapıyoruz. Vatandaşlar batıda yüzerken, biz burada kayak yapıyoruz. Temmuz ayında bu sıcakta kayak yapmak beni çok mutlu etti.”
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Temmuzda kayak keyfi: Terörden temizlenen bölgeye kayaksever akını
Türkiye'nin sahil bölgelerinde insanlar denizde yüzüp kumsallarda güneşlenirken, başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen Muş'un dağlarında ise kayakseverler temmuz ayına rağmen kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İBB'nin 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları durdu: Ciddi bir beceriksizlik
FOTOĞRAF 8
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Metro çalışmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur, “Her yere dünyanın aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehri diye yalanları devam ediyor” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon Euro borç alınarak yapımına tekrar başlanılan Kirazlı-Halkalı metro hattının çalışmaları yeniden durduruldu. AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4’lerde şu anki yönetime teslim edilen Kirazlı-Halkalı metro hattında 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedildi. Çalışmaları durdurulan metro hattı dron ile görüntülendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Batur, hattaki çalışmanın hızlandırılması için yeniden ihale edileceği söylemlerinin olduğunu iddia etti. Başkan Yardımcısı Batur, ihale süreçleriyle dönemi tamamlayacaklarını ifade ederek, “Aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları soru işareti” dedi.
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10 metro hattı yapan tek şehri yalanlarının devam ettiğini dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur, “Kirazlı-Halkalı metro hattı bir süre evvel durduruldu. Bu hat bizim dönemimizde ihale edilmiş 600 milyon Euro’ya ihale edilmiş bir hat. İstanbul’un en kalabalık ikinci ilçesi Küçükçekmece, 3. ilçesi Bağcıları birbirine bağlayan saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasiteli bir hat. Bizim dönemimizin sonunda yüzde 4’lerde bıraktığımız bir hat. Aradan geçen 3 yılda şu anki durdurulmuş halindeki seviyesi yüzde 9. yani 3 yılda yalnızca yüzde 5 ilerleme kaydedilmiş.\"
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\"600 milyon Euro’ya ihale edilen bu hat için hani sık kullandıkları beceriksizliklerini bir maske olarak kullandıkları engelleniyoruz ibaresi var ya o engelleniyoruz dedikleri konulardan Büyükşehir Belediye Meclis grubu olarak çoğunluk bizde olduğu için borçlanma konularında meclis gündemine bu teklifi getirirler yine bu metro hattı borçlanmayla alakalı bize bir teklif getirdiler ve Kirazlı-Halkalı metro hattı için tam 170 milyon Euro borçlanma yetkisi o engelleniyoruz demelerine rağmen verdik. 170 milyon Euro demek bu hattı yalnızca alınan kısmıyla yüzde 28 seviyesinde ilerletebilmek demek. 3 yıl içinde gelin görün ki yüzde 4’lerden alınan hat bugün itibariyle sadece yüzde 9’a ulaştırılabilmiş ve hatta durdurulmuş vaziyette. Tekrar ihale etmekten bahsediyorlar.
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Oysa borçlanma miktarı itibariyle bile yüzde 4’ten yüzde 32’ye çok rahat çıkartabilecekleri geçen sene büyük törenlerle hızlandırıyoruz diye bahsettikleri bir hat. Öte taraftan dağa taşa her yere dünyanın aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehri diye dezenformasyonumuz yalanımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimi maalesef bu. Ciddi bir becerisizlik basiretsizlik var. Bunu da maskelemek için kullandıkları engelleniyoruz ve şimdilerde de biz hızlandırmak için tekrar bu durdurulmuş iki hattı tekrar ihale edeceğiz gibi söylemleri var. Tekrar ihale edeceğiz demelerinin sebebi bu hattın şu anki tespitleri resmi olarak yapılacak. İhale süreçleri ve bu süreçlerle dönemi tamamlayacaklar herhalde. Tabii aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları ciddi bir soru işareti” diye konuştu.
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Müteahhitlerin artık bu işi yeterli ödeme yapılmadığı için altından kalkamıyoruz diye çekilme haklarının olduğunu ve şu anda bu problemin yaşandığını sözlerine ekleyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur, “Yüklenici firma açısından da olaya baktığımız zaman finansman ihtiyacı giderilmiş olan bu projelerde işveren yeterli ödemeyi yapmıyorsa siz üretim yapamazsınız. Üretim yapamayınca da iş artık sizin açınızdan fizibıl olmaktan çıkar. İster metro inşaatı ister herhangi bir üst yapı inşaatı olsun neticede büyük bir oranla yaklaşılmamışsa tek taraflı olarak da müteahhitlerin yüklenicilerin artık bu işi yeterli ödemeyi yapmadığınız için altından kalkamıyoruz diye çekilme hakkı var.\"
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\" Şu an bu problemi yaşıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul’da 5 farklı metro hattı yapıyoruz. Onların seviyeleri de Büyükşehir Belediyesi gibi 3 yılda yüzde 3 yüzde 5 ilerlemiş seviyelerinden ibaret değil. 3 yılda yüzde 40 yüzde 50-60 ilerleme oranı olan metro hatları. Tam 91 km’lik metro hattını 2023 yılında İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bir kıyas yapabilmek için bir rakam vermek isterim. Ulaştırma Bakanlığı hat başına 3 yılda yıllık 4.2 km ilerleme kaydetmişken Büyükşehir Belediyesinin kaydettiği miktar 3 yılda sadece 600 metre hat başına” ifadelerini kullandı.
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İBB'nin 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları durdu: Ciddi bir beceriksizlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydettiği Kirazlı-Halkalı Metro çalışmaları, yönetim tarafından tekrar durduruldu.


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