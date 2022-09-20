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İSTANBUL

Bayrampaşa'da düğün konvoyundaki drifte 30 bin lira ceza

İstanbul Bayrampaşa'da düğün konvoyu yaparak drift atan ve trafik akışını yavaşlatan 3 sürücüye toplam 30 bin 407 lira para cezası kesildi.

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Haber Merkezi DHA
Bayrampaşada düğün konvoyundaki drifte 30 bin lira ceza
Görüntüleri inceleyen ekipler, drift attıklarını tespit ettikleri F.B., M.H.O. ve Y.K.'yı yakaladı.

Bayrampaşa Ali Fuat Başgil Caddesi'nde 18 Eylül Pazar günü, düğün konvoyu yapan gruptaki 3 sürücü, trafiği durdurarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DHA

Görüntüleri inceleyen ekipler, drift attıklarını tespit ettikleri F.B., M.H.O. ve Y.K.'yı yakaladı. Drift yapan, trafik akışını yavaşlatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere toplam 30 bin 407 lira para cezası kesildi.

DHA

F.B. ve M.H.O.'nun trafikteki tehlikeli hareketleri nedeniyle ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüler hakkında adli işlem de başlatıldı.

DHA

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