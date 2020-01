Bazı kafalar 70 yıl öncesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde konuştu, dünya ve Türkiye değişirken ‘istemezük zihniyetinin’ 70 yıl öncesinde kaldığını söyledi:

Türkiye şehirlere akın etmekte olan nüfusu yönetmekte maalesef başarılı olamamıştır. Bu bakımdan 1994 yılı bir dönüm noktasıdır. Türkiye 1990’ların ortalarına kadar süren yarım asrı kaçırdı ama son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

Tabii her yeni dönem beraberinde yeni ihtiyaçları, yeni talepleri, yeni sıkıntıları da getiriyor. Dünkü meselemiz, toplanmayan çöplerdi, bugünkü meselemiz ise sıfır atık yönetimidir. Dünkü meselemiz, şehirlerde parkların hiç olmamasıydı, bugünkü meselemiz, millet bahçelerini yaygınlaştırmaktır. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği bir şehir akıllı olsa ne olur, olmasa ne olur.

HEDEF ŞAHSİYETLİ ŞEHİRLER

Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kimi belediyelerimizin şimdiden akıllı şehirlerle ilgili hem kurumsal kapasiteyi geliştirme hem de fiili uygulamalar yönünde adımlar attıklarını biliyoruz. Tüm bu hazırlıklarla Türkiye, akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİ ÇÖPLÜĞÜ OLMASIN

Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner. Biz, ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz. Gerekirse bu işe hukuki bir altyapı kazandırmak dahil birbiriyle uyumlu teknoloji alt yapısı kuruluşu konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız.

HESAPSIZ İŞE İZİN VERMEYİZ

Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak da kalmayacak, dünya pazarlarına ihraç olarak gireceğiz. Birkaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

SADECE İSTEMEZÜK DİYORLAR

Türkiye her alanda en üst ligde yer alan, hazırlıklarını buna göre yapması gereken bir ülke. Eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla geleceğimizi inşa edemeyiz. Bunun için önce zihinlerimizi, düşünce yapımızı, kavrayışımızı değiştirmeliyiz. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye, şehirlerimiz değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde hatta 70 yıl öncesinde kaldı. Maalesef sayıları, az da olsa böyle bir kesimin var olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sadece ‘istemezük’ diyorlar.

Partimize katılımların artacağına inanıyorum

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda da konuşan Erdoğan, batı bölgelerindeki belediyelerle daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki belediyeleri güç birliği yapmak üzere, aynı çatı altında buluşturduklarını belirterek, “Böylece ensar muhacir kardeşliğinin bir benzerini AK Parti olarak biz de yerel yönetimler alanında tesis etmiş oluyoruz” dedi. Önceki gün 5 belediye başkanının AK Parti ailesine katıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bu sayının, önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır” diye konuştu.

Mahcup olacak işlere girmedik

Hizmete talip olan kişilerin aslında zorluklara, sıkıntılara ve yorgunluklara talip olduğunu da bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, “AK Parti günü kurtarma mantığı ile hareket eden idare-i maslahatçı bir parti asla olmamıştır ve olmayacaktır. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık tanımıyoruz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde ne de artık 18’inci yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz, biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz icraatlarıyla hizmetleriyle projeleriyle temayüz etmiş bir hareketiz” dedi.

Takdir en büyük hakem milletin

Erdoğan, “Bugün geçmişe doğru baktığımızda kimin eserleriyle gönüllerde yaşadığı, kimin yerinde yeller estiği açıkça ortadır. Biz eser üretmenin, gelecek nesillerin gönlünde bu şekilde yer etmenin peşindeyiz. Belediye başkanlarımızın her birinin, aynı yoldan geçerek gelmiş birisi olarak, bu gayeyle hareket ettiğinden şüphe duymuyorum. Amacı eser ortaya koymak olan her belediye başkanımızın yanında yer almak bizim de boynumuzun borcudur. Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Kanal İstanbul’ konusunda brifing verme talebini içeren bir mektup sunduğu Erdoğan, programa katılan belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve beraberindekiler, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

1 milyon 92 bin başvuru yapıldı

Erdoğan, “Bir adım attık, dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığımız, ‘100 bin sosyal konut inşasına başlayacak.’ Müracaatlar şu an itibarıyla bitmiş bulunuyor. Hamdolsun genel toplam, 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız, şu anda yönetimine güveniyor. Söylenen neydi? ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konutu alır ama güven vermezsen almaz. Şimdi bütün bu plan ve projeler aynı zamanda neyi çağrıştıracak? Bu önemsediğimiz akıllı şehir planlamalarını, projelendirmelerini çağrıştıracak” dedi.

Şovmenlerin maskesi düştü

Medine’de Ensar’ın Muhacire sahip çıktığı gibi hami belediyelerin de kardeşlerine aynı şekilde sahip çıkması gerektiğini bildiren Erdoğan, “Genel merkezimizde bu süreçte gerekli takibi yapacak, sorun, sıkıntı çıkması halinde anında müdahil olacaklardır. Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet, hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır” dedi. Proje kapsamında AK Partili 147 belediye kardeş oldu.

Gençlik STK’larıyla buluştu

Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı”na katılarak gençlerle sohbet etti.

Trump ile Libya’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan- Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.