Gündem Bebeğin ağlama sesinden çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
SAMSUN

Bebeğin ağlama sesinden çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu

Samsun’da kalbi delik olan 2 aylık bebeğin ağlama sesi yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu.
Çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım içesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katta oturan Mehmet K.’nin (48) kalbi delik olan 2 aylık torunu ağlayınca alt katta oturan komşular bebek ağlama sesinden rahatsız oldular.

KAVGA ÇIKTI

Alt katta oturan Gökhan A. ve kardeşi Özkan A. ile amcaları vefat ettiği için İstanbul’dan cenazeye gelen Mehmet K.’nin kardeşleri arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet K.’nin eşi Sunkar K. (44) ile kardeşi İrfan K. (36) bıçaklanarak, diğer kardeşi Ergin K. de darp sonucu yaralandı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. da parmağından bıçakla yaralandı. Kavgada alt kat komşu Özkan A. da darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia eden Gökhan A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Abone Ol Google News
Dijital İmparatorluklar Çağı: 3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Türkiye’de herkes memleketinde yaşasaydı nüfus dağılımı nasıl olacaktı?

​Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı.
Tanesi 70 bin TL

Tanesi 70 bin TL

Yapımı bir saat sürüyor...

​Korsan saldırısına uğrayan gemiyle ilgili açıklama.

Türk gemisine saldırıyla ilgili büyükelçiden açıklama.
Mehmetçik'in kamuflajları hazır

Mehmetçik'in kamuflajları hazır

​Yarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.