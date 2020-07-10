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Gündem Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıyan babanın hali yürekleri dağladı
ANTALYA

Antalya haberleri: Antalya'da fenalaşarak hayatını kaybeden 4 aylık bebeğin cansız bedenini babası kucağında taşıdı

Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıyan babanın hali yürekleri dağladı

Antalya'ya bir hafta önce Adana'dan gelen Suriyeli ailenin 4 aylık kız bebeği gece yarısı evde fenalaşarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kontrollerinde ölümü şüpheli olarak bulunan bebeğin Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan babanın görüntüsü yürekleri burktu.

Haber Merkezi İHA
Allavi Hasun
Allavi Hasun

Antalya'da dün gece saatlerinde Elmalı ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana’dan Elmalı’ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı. 3 çocuk babası Hasun’un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun dün birden fenalaştı. Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehe Hasun’un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum Morgu’na kaldırıldı.

İHA
Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıyan babanın görüntüsü yürekleri dağladı.

BEBEĞİNİN CESEDİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

  • Hasun’un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. Ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına bindirerek Elmalı’ya götürdü. Bebek, Elmalı’nın Kocapınar Mahallesi’nde defnedilecek.

İHA

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